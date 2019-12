¡Alerta en defensa de América! Pedido de aumento genera incertidumbre

América de Cali tuvo algunos situaciones adversas en su sector posterior a lo largo del todos contra todos y en parte del cuadrangular B, pero la repetición de trabajos correctivos por parte de Alexandre Guimaraes le permitió una mejoría que luego le favoreció para contener en la final a Junior.

En ese cuarteto siempre estuvo como zaguero central, al lado de Marlon Torres, el argentino Juan Pablo Segovia, quien a mediados de la temporada firmó una ampliación de su contrato por dos años más, hasta junio de 2021.



No obstante, el mismo jugador admitió que su continuidad no es segura para el presente año, ya que aparte de querer un incremento en un salario, aparecieron posibilidades en otros clubes, algo que, como es lógico, no cuenta con el visto bueno de los directivos rojos.



Lo que se sabe es que su representante, Juan Carlos Prycodko, pidió un reajuste que supera el 50% y eso provocó que en este momento haya una situación tensa por la permanencia del jugador.



Segovia explicó que “América tenía la prioridad, pero nosotros contamos con otra opción que estamos viendo y la verdad es que todavía no está nada confirmado”.



Lo cierto que ante los compromisos que le esperan el próximo año (Superliga ante Junior, probablemente en Miami), Liga I, Copa Colombia y Copa Libertadores), la mira está puesta en conformar un plantel competitivo. En este momento también es una incógnita que se mantengan Duván Vergara y el goleador Michael Rangel, por lo que el club mira la posibilidad de contratar un zaguero central izquierdo, un volante mixto, dos extremos y dos delanteros.



En el tema Rangel, el 70% de los derechos federativos son propiedad de Junior y el restante 30% de Atlético Nacional, por lo que en una eventual negociación pueden beneficiarse estos clubes.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces