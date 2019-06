Una pancreatitis tiene en delicado estado a Jorge ‘El Mortero’ Aravena

Una enorme tristeza embarga a los hinchas del Deportivo Cali luego de conocer el estado crítico en que se encuentra uno de sus ídolos, el chileno Jorge ‘El Mortero’ Aravena.

El ex volante austral, que actuó también en la Selección de su país en las Eliminatorias de 1986 y 1990, está recluido en la Clínica Indisa ante el recrudecimiento de una pancreatitis aguda de la que ya había sido operado. El mal momento de Aravena provoca preocupación entre sus conocidos y quienes lo siguieron como jugador y ahora en su profesión de técnico.



El primero en alertar sobre la situación del ex futbolista fue el entrenador de O’Higgins y ex compañero en la Selección, Marco Antonio ‘El Fantasma’ Figueroa, quien por medio de su twitter les pidió a los aficionados que lancen plegarias al Altísimo por la recuperación de Jorge.



El diario La Tercera también se refirió al caso, haciendo alusión a las declaraciones de su asistente técnico en Deportes Valdivia, Víctor Cancino: “Hablé con él hace un par de días. Lo operaron y se resintió. Presentó un poco de fiebre y tuvo que volver a la clínica. Espero que no sea un cuadro demasiado complicado, porque cuando hablamos estaba bien de ánimo y me dijo que se sentía mejor”.



Aravena anotó 35 goles en 77 partidos con el Deportivo Cali entre 1986 y 1988, varios de ellos de tiro libre y con remates desde fuera del área con su potente pierna zurda. En 1987 fue le máximo artillero en Colombia con 23 anotaciones.