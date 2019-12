Presidente del Cali da sus razones para escoger a Arias como nuevo DT

Este viernes estaba claro que el nuevo entrenador del Deportivo Cali sería de nacionalidad uruguaya. Había dos opciones, de las cuales el Comité Ejecutivo se definió por el que, según ellos, se acomodaba al presupuesto de la institución y a la filosofía del buen juego, sumado al trabajo con la cantera.

Eso hizo que finalmente el escogido fuera Alfredo Carlos Arias, lo que conlleva a un cambio de la escuela gaucha por la charrúa, aunque el presidente Marco Caicedo afirma que el estilo de Arias no es precisamente el que caracteriza a los celestes, sino una metodología de fútbol sistémico, parecido al que implementa Pep Guardiola, y que podría representar la continuidad de lo hecho por Lucas Pusineri.



Alfredo Arias tiene 61 años, como jugador activo fue centrodelantero, debutando en Nacional en 1976. Como técnico ha dirigido a Nacional, Montevideo Wanderers (con el que salió campeón en el Clausura uruguayo de 2014), Santiago Wanderers, Emelec (campeón en Ecuador 2017), Bolívar de Bolivia y Universidad de Chile.



La primera vez que se lo encontraron fue en la Copa Suramericana de 2018, certamen en el que el elenco vallecaucano enfrentó dos veces a Bolívar, de la Paz, cuando los resultados favorecieron a los colombianos. Antes había sido reconocido como mejor técnico en Uruguay y Ecuador.



El nuevo entrenador azucarero debe llegar a Cali el miércoles 18 de diciembre y su cuerpo técnico lo complementarán Héctor Rodríguez (asistente) e Ignacio Berriel (preparador físico).



¿Por qué se decidieron por Alfredo Arias?

Habíamos estado conversando con él y nos gustó que reúne todos los criterios que estábamos buscando dentro de los parámetros en lo económico y en lo deportivo. Vemos en el profesor Arias la continuidad de un estilo de juego que es la impronta del Deportivo Cali, jugadores que vienen identificándose con el famoso ADN, el toque-toque, buscando el área contraria, recuperando el balón en el área contraria. Es una metodología de fútbol sistémico, el que nos gusta a nosotros y al hincha, así vamos a continuar.



Una vez llegue, ¿mirarán con él las posibilidades de los refuerzos que faltan?

Ya tenemos dos jugadores listos y la idea es empezar con él en conjunto la planeación de la Liga colombiana y la Copa Suramericana para el 2020. Cuando llegue se harán todos los análisis para conformar el equipo definitivo.

🛫🇺🇾🇨🇴 Desde Ciudad de la Costa hasta Cali.



Un creyente del fútbol lírico, de corazón charrúa y con visión para aprovechar el talento de los jugadores jóvenes.



¿Arias tiene un esquema en especial?

El sistema de él es siempre buscar el arco contrario, siempre buscar los partidos, no se casa con una formación, si quieren hablar de números telefónicos, lo hace, pero, por ejemplo, le gustan volantes que recuperen y sepan salir jugando. A veces puede hacer un 4-3-3 clásico o un 4-2-3-1, todo depende de las circunstancias del juego y de la altura en que se juegue, si el resultado es adverso o favorable. Él no ve eso como una camisa de fuerza, su filosofía es parecida a la de la escuela de Pep Guardiola, su visión de fútbol es la pelota, no hace nada sin pelota, aunque lógicamente entiende que algunos trabajos se deben realizar en gimnasio; una visión que a nosotros nos gusta.



¿Por qué confían en que va a seguir potenciando la cantera?

Porque tiene sus raíces en Montevideo Wanderers, donde empieza a entender cómo funciona las cantera, allí empezó su proceso y eso encaja muy bien dentro de nuestro plan estratégico, porque el Deportivo Cali tiene una de las mejores canteras del continente. El profesor Arias ha sido dos veces campeón con jugadores muy jóvenes y encaja perfectamente en lo que nosotros queremos.



¿Va a ser la continuidad de lo que hizo Lucas Pusineri?

Me parece que tienen cosas muy parecidas y nos gusta porque no vamos a empezar de cero, el profesor Arias es uruguayo, pero su estilo es diferente a lo que se conoce de la garra charrúa, le practica el fútbol bien jugado y ha sido campeón dos veces, con reconocimientos como mejor entrenador en Uruguay y Ecuador.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces