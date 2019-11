Dimayor fortalece lucha contra amaño de partidos y apuestas ilegales

La lucha contra el amaño de partidos y la corrupción ligada a las apuestas ilegales es una preocupación mundial, que en Colombia se combatirá mediante un aliado tecnológico.

Dimayor anunció un acuerdo con la firma Genius Sport, con sede en Londres y presencia en 150 países, que le dará acceso a un sistema de monitoreo mundial de apuestas deportivas, el cual identifica automáticamente cualquier operación sospechosa al comparar cuotas y precios de apuestas en tiempo real en mercados regulados y no regulados, usando algoritmos de predicción e información de los operadores.



Según explicó dicha firma, "para respaldar su estrategia de integridad y aumentar el valor de sus datos oficiales, Dimayor trabajará junto con Genius Sports para controlar la recopilación y distribución de sus estadísticas en vivo. Las fuentes no autorizadas o ilegítimas de datos de los juegos de Dimayor serán identificadas e interrumpidas, proporcionando transparencia y control completo".



La propia firma dictará charlas educativas para jugadores, entrenadores y dirigentes de la Dimayor, con el fin de reforzar las nuevas normas y los castigos a los que se exponen quienes intentan amañar partidos.



Este nuevo acuerdo de colaboración reforzará las políticas de integridad de la Dimayor, incluyendo las normas sobre información privilegiada y las estructuras para llevar a cabo investigaciones, implementando así las mejores prácticas, procedimientos y reglamentos a nivel internacional.



El presidente de Dimayor, Jorge Enrique Vélez, celebró el acuerdo, que ratifica la disposición del fútbol colombiano de acogerse a la normatividad vigente: “DIMAYOR está comprometida con la integridad en el fútbol y con la transparencia en el entorno de nuestras competencias. Es por ello que la llegada de Genius Sports es muestra del interés que tenemos de controlar las apuestas en torno al Fútbol Profesional Colombiano, con el tema de monitoreo y análisis de las mismas, para que no se presenten irregularidades en donde estén vinculados los agentes involucrados en el balompié nacional como protagonista. Ratificamos así nuestro compromiso que tenemos con el gremio de las casas de apuestas, con la Fiscalía y con el Gobierno Nacional", dijo.



Para Mark Locke, CEO de Genius Sports Group, el acuerdo con Dimayor ratifica la elección del país como punta de lanza de la compañía en América Latina y garantiza un verdadero juego limpio: "Es un gran honor haber sido elegido por Dimayor como su socio de tecnología e integridad para ayudar a garantizar que sus fanáticos siempre sean espectadores de un juego justo y transparente y la liga esté provista de la información y herramientas necesarias para mantener un deporte limpio, honesto y emocionante".