La cláusula de disponibilidad: trampa imposible en contratos de Liga

Comienza la Liga II 2019 y el mercado avisa de varias contrataciones importantes, unas llenas de condiciones que invitan al optimismo y otras con no pocas incertidumbres.

En este último caso, aparecen en el horizonte jugadores que han sufrido lesiones, las cuales motivan a los equipos a tratar de buscar todas las opciones posibles para no invertir grandes cantidades de dinero en jugadores que pueden perder luego por largas temporadas.



Uno de los ejemplos es Jefferson Duque, futura incorporación de Santa Fe, y quien, según se dijo, podría firmar un contrato con una llamada ‘cláusula de disponibilidad’, que permitiría que los ‘cardenales’ no hagan una inversión demasiado arriesgada. Otro nombre que se mencionó fue el de John Duque, de Millonarios, quien ha tenido largas pausas por culpa de una lesión crónica.



FUTBOLRED consultó con el experto Andrés Charria, abogado deportivo, sobre la legalidad de dicha figura y su posible aplicación a los equipos del fútbol colombiano.



“La cláusula de disponibilidad se usa para trabajadores que deben estar disponibles en tiempo de descanso. Su intención es que, aún sin estar en horarios laborales, el trabajador pueda acudir a su puesto en caso de urgencia, que pueda estar atento y no afecte el servicio que ofrece una determinada compañía”.



¿Y es aplicable al fútbol?



“Es que si se aplicara, por ejemplo, en un caso de lesión o enfermedad, el trabajador sencillamente no puede trabajar, es decir no puede cumplir la cláusula en todo caso.



No entiendo de qué manera podría usarse ni qué se buscaría.



Lo absurdo es que, por ejemplo en el caso de una lesión, la que paga es la ARL, que cubre cien por ciento de salario. Claro, el tema es si los equipos pagan o no la ARL… El único riesgo es buscar reemplazo, no puede inscribir a otro. Lo económico está totalmente cubierto.



Si no es esa figura, ¿cuál otra podría usarse para jugadores que sufren problemas físicos?



Eventualmente se puede hablar de un salario variable, que cambia dependiendo de algunas condiciones. A veces es por otras razones, por condiciones específicas de compromisos de un jugador. Pero nunca una cláusula de disponibilidad.