Empieza la cuenta regresiva: Tolima a ganar para no entrar en crisis

Deportes Tolima no está teniendo su mejor participación en liga si la comparamos con años anteriores, es por eso que debe empezar a corregir el camino si quiere clasificar entre los ocho primeros. El técnico Alberto Gamero tendrá que realizar algunas variantes en su once titular. Por su parte, Jaguares busca sumar para huir del ‘fantasma’ del descenso.



El Vinotinto y Oro ocupa la casilla 15 de la tabla de posiciones, con ocho puntos, y la necesidad de ganar es necesaria para no entrar en crisis, pero al frente tendrá a un duro rival, que siempre vende cara su derrota en Ibagué.



Los antecedentes de enfrentamientos entre pijaos y felinos dejan dos empates en las últimas visitas de los de Montería al Manuel Murillo Toro, 0-0 en 2017 y 2-2 en 2018, la tarea para el Vinotinto y Oro es volver a ganar como local y cortar la racha ante el rival de turno.



El grupo sabe que no pueden ceder más puntos si su ambición es clasificar. "Tenemos la necesidad de volver a ganar en casa, en los últimos partidos hemos tenido la posesión del balón y no logramos marcar la diferencia, frente a Jaguares es una gran posibilidad para hacer respetar la casa y si somos inteligentes y podemos salir con los tres puntos" indicó el lateral Leyvin Balanta.

Por problemas físicos no entró en convocatoria el lateral izquierdo Danobis Banguero, en su reemplazo fue llamado Omar Albornoz, pero su lugar en la formación inicialista sería tomado por Leyvin Balanta, de igual forma por decisión técnica no fue convocado Juan Guillermo Arboleda por lo que el lateral por derecha será Nilson Castrillón.



Esta es la lista de convocados de Deportes Tolima:



PIJAOS aquí están los 19 convocados luchando por un sueño. #SomosPijaos pic.twitter.com/KwwoDPR3w9 — Club Deportes Tolima S.A⭐️⭐️ (@cdtolima) August 25, 2019

Por otro lado, una situación complicada es la que vive Jaguares en la Liga II 2019 registrando seis fechas sin ganar y tres empates seguidos, de los cuales dos han sido de local.



Al observar las cifras, no son alentadoras para Jaguares enfrentando a Tolima, y esto se debe que el conjunto ibaguereño es el equipo que históricamente le ha propinado la mayor goleada a Jaguares. Fue el 5-0 del 17 de mayo del 2015 en Ibagué y también lo goleó en el último partido en el que rivalizaron estos equipos, el 2 de marzo de 2019 en Montería, donde la visita ganó 4-0.

Independientemente a las estadísticas, el conjunto cordobés espera salir airoso teniendo en cuenta que se encuentra comprometido en el descenso. En este sentido se sitúa 14 en la tabla con 128 unidades mientras que el último, Rionegro registra 120 y Huila (penúltimo) suma 121.



Esta es la lista de convocados de Jaguares:



Este es el grupo convocado por Jaguares FC para enfrentar a Deportes Tolima por la fecha 8 de la Liga Águila II – 2019. Mañana Lunes 26 de agosto a las 8:00pm. @cdtolima vs @JaguaresdeCord pic.twitter.com/xjxCS6vIFQ — Jaguares de Córdoba (@JaguaresdeCord) August 25, 2019

Alineaciones probables:



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Leyvin Balanta; Bernaldo Manzano, Carlos Robles, Anderson Plata, Alex Castro, Omar Albornoz; Diego Valdés.



Jaguares: José Escobar: Fabio castillo, Delio Ojeda, Kevin Riascos Juan Silgado; Yulián Anchico, Yohn Mosquera; Pablo Rojas, Hárrinson Mojica, Darwin López y Pablo Bueno.





Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Arbitro: Luis Navarro (Valle)

Transmite: Win Sports