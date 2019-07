Medellín visita a La Equidad buscando un puntaje ideal en la Liga II

Independiente Medellín visita este lunes 22 de julio a La Equidad, desde las 8:00 p.m. por la segunda fecha de la Liga II-2019. Partido a disputarse en el estadio de Techo. Tras golear en el debut a Patriotas, el conjunto rojo de Antioquia viajó a Bogotá con la intención de seguir en la cima, frente a los ‘aseguradores’ que viven un gran presente a nivel continental.



Así llega La Equidad

El equipo bogotano, que ha dado prioridad a su participación en la Copa Suramericana, no tendrá mayores novedades en el equipo, más allá de la necesidad obvia de defender su casa en el estadio de Techo, más después del estreno con derrota (3-2 contra Huila).



Alineación probable

Kevin Piedrahita; Walmer Pacheco, John García, Andrés Murillo, Amauri Torralbo; David Camacho, Daniel Padilla, Stalin Motta, Diego Gómez; Brayner de Alba, Pablo Sabbag

D.T: Humberto Sierra



El dato que preocupa a Equidad



En el historial por Liga, Medellín y La Equidad se han enfrentado en 29 oportunidades. El rojo de Antioquia tiene la ventaja con 12 encuentros ganados, frente a 10 de los capitalinos. 7 empates completan la estadística. En cuanto a goles, los ‘aseguradores’ marcaron 35 frente a 31 del ‘poderoso’. El máximo goleador de estos duelos es Carmelo Valencia, con 6 goles todos para La Equidad. Por el DIM, los máximos goleadores son Germán Cano, William Zapata y Juan Fernando Caicedo, cada uno con 3 goles.



En los últimos 8 partidos disputados en Techo, La Equidad ganó 4, empataron 3 y apenas un triunfo del DIM. Este fue por 1-3 el miércoles 29 de agosto de 2012 por la sexta fecha de la Liga II-2012. Los goles fueron de William Zapata en dos ocasiones y Felipe Pardo el restante, en La Equidad descontó Carmelo Valencia.



Así llega el Medellín



Un buen clima vive Independiente Medellín en el comienzo de la temporada. Alexis Mendoza y sus dirigidos siguen trabajando para ser protagonistas y una muestra la dejaron el pasado domingo cuando golearon a Patriotas 3-0 en el Atanasio. El ‘poderoso’ quiere ser un equipo sólido de defensa a ataque, con una buena columna vertebral y jóvenes que se van destacando de la mano de los veteranos.



Una sola novedad presenta el ‘Equipo del Pueblo’ para este encuentro. La ausencia de Sebastián Macías quien no ha superado una fuerte virosis que padece desde el domingo anterior, cuando también se perdió el debut en la Liga. En su lugar estará Jaime Giraldo, de buen rendimiento en el último encuentro.



Habla Jaime Girlado



“Me sentí muy bien, no es mi posición principal, pero me gusta hacerla, en lo colectivo nos fue muy bien, pudimos marcar varios goles y sacamos el cero en nuestro arco. Soy un jugador muy técnico, sigo practicando los centros, no me gusta conformarme”, remarcó.

En cuanto al rival, Jaime precisó que “Equidad es un rival importante, le gusta tener el balón y ataca muy bien. Viene haciendo buenas actuaciones en el torneo internacional. Nosotros debemos tener el balón, buscar espacios y conseguir el objetivo de ganar”.



Habla el DT, Alexis Mendoza



Por su parte, Alexis Mendoza sabe la importancia de seguir sumando en el campeonato, no solo para la tabla de posiciones, sino también para la reclasificación y así pelear por un puesto a copas internacionales. “Uno siempre sueña con comenzar ganando, pero también debemos estar prevenidos. Había mucha motivación en la semana, en la concentración, eso da la tranquilidad para arrancar muy bien la Liga. Trabajar ganando es más fácil”.



Analizando a los ‘aseguradores’, Mendoza destacó que “será un partido más fuerte. Equidad tiene dos partidos más, clasificaron a una nueva instancia en la Copa Suramericana, están motivados y nosotros debemos estar concentrados, preparados y con las precauciones necesarias”.



Probable Alineación

Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Jesús David Murillo, Andrés Cadavid, Jaime Giraldo; Adrián Arregui, Andrés Ricaurte, Yesid Díaz; Juan Manuel Cuesta, Mauricio Cortés, Germán Cano.

D.T.: Alexis Mendoza.



Hora: 8:00 p.m.

Árbitro: Alexander Ospina (Quindío).

Estadio: Metropolitano de Techo.

T.V.: WIN Sports.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín