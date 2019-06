Primer round en la final de la Liga: Junior, a ahogar a Pasto en casa

Este sábado, a las 7:30 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Junior recibirá a Pasto en el duelo de ida de la final de Liga I 2019. Los mejores del semestre decidirán el título en un duelo que premia a los que mejor remataron la campaña. Repasamos la actualidad de los finalistas:

Así llega Atlético Junior



La segunda final en seis meses es la principal motivación de un Junior que trabaja como reloj suizo cuando en el banquillo está el técnico Julio Comesaña. El doblete serviría para paliar las tristezas sufridas en torneos internacionales, y por eso es clave hacer respetar la casa en el duelo de ida y sumar los puntos y los goles necesarios para ir con tranquilidad a la revancha.



La frase: "En este corto recorrido he encontrado muchas cosas que ya conocía, buenas respuestas, las necesarias. He encontrado el recuerdo que ya teníamos, no solo en el juego sino en el comportamiento y en esa parte interior que hay que ponerle a estas cosas. Yo apelé a lo que ya conocía... No sé qué se repita, seguro serán partidos apretados, tal como sucedió la vez anterior, pero las finales son partidos diferentes, espero tener dos muy buenos partidos y hay que dar el 100% del rendimiento”: Julio Comesaña, DT.



Las novedades: Freddy Hinestroza, Willier Ditta y Daniel Moreno son las bajas del equipo barranquillero para la ida de la final, todos por lesión. Los últimos trabajos del equipo sugieren que Gabriel Fuentes sería el reemplazo de Ditta, mientras que David Murillo ocuparía el lugar de Fuentes. Sus buenas actuaciones en los últimos juegos y especialmente su último gol abrirían un espacio para Sebastián Hernández en el ataque.



Alineación probable

Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Gabriel Fuentes, David Murillo; Luis Narváez, Víctor Cantillo, James Sánchez, Sebastián Hernández; Teófilo Gutiérrez y Michel Rangel.

Así llega Deportivo Pasto

El equipo de Alexis García llega a Barranquilla motivado por una agónica pero justa clasificación a la final de la Liga I 2019 y por la posibilidad de lograr la segunda estrella de la historia.



El equipo se ha visto potenciado por la actitud de sus jugadores, por su capacidad de convertir un equipo sólido, lo que se refleja en los 44 puntos sumados en cuatro meses.



La frase: “Logramos fortalecer los valores, para soportar muchas cosas, grupo humilde, el mejor grupo que he dirigido, hay respeto, se habló desde un principio de ser atrevidos en los sueños, soportando las tormentas y nunca dejar de trabajar, para llegar a lo que se quería”: Alexis García, DT.



Las novedades: El gran ausente será Andrey Estupiñan quien, por acumular cinco tarjetas, se pierde el primer partido de la final y de Mariano Vásquez, quien resulto golpeado en el partido contra el Magdalena. Los demás jugadores, están a disposición del cuerpo técnico.



La despedida que la afición le hizo al equipo fue sorprendente, cuya larga caravana se formó de unos tres kilómetros, desde Pasto hasta Chachagui, donde está el aeropuerto Antonio Nariño, deseándole suerte y que en lo posible luchen por el sueño de Alexis y de toda una sufrida afición.



Alineación probable

Neto Volpi, Fabián Viáfara, Anier Figueroa, Geisson Perea, José Ortiz, Daniel Giraldo, Camilo Ayala, Henry Rojas, Jown Cardona, Carlos Núñez, Ray Vanegas.