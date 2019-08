Rivera y su primera impresión en Santa Fe: retos claves y formaciones

Santa Fe quiere empezar con cabeza en alto este fin de semana frente a Patriotas por Liga. Harold Rivera tendrá su primer reto en este partido y espera sumar para quitar la crisis que hay.



El entrenador ya estuvo en su primera práctica y habló con 'Espn FC' sobre los retos y las formaciones que usa. Ahora, está contra el tiempo para corregir todo lo mal que ha hecho Santa Fe.

Sobre su llegada...



“Voy a estar seis meses, yo no le puedo decir que no a Méndez, él me tendió la mano y nuevamente lo hizo. El reto es bastante complejo, me creo con las condiciones y capacidades para sumirlo. De la noche a la mañana no cambian las cosas, hay que trabajar”.



¿Qué corregir en Santa Fe?...



“Hay que respetar la localía. Un equipo grande como Santa Fe debe generar fútbol y atacar, que de local y visitante sea bien estructurado y ordenado. La parte importante es la parte anímica y que tengan el sentido de pertenencia. Que el jugador se sienta importante en el equipo, que se convenzan de lo que hay que hacer. Si no, empiezan dudando; el compromiso es de todos y necesito clasificarnos. La tranquilidad para todos la da los resultados, no hay tiempo y ya hay un trabajo. Los resultados tienen que ser inmediatos”.



Las variantes y formaciones que usa...



“Me gusta hacer variantes en las formaciones, 4-3-3, 4-2-3-1. Que salgan jugando y que tomen la pelota, le apuesto a esto y no puedo renunciarlo. Les he hecho seguimiento a jugadores y conozco a algunos, me gusta el fútbol intenso y dinámico, vamos a tratar de conseguirlo”.



La nómina que mantiene Santa Fe entrenando...



“Hay 43 jugadores entrenando en Santa Fe y no hay cabeza en un entrenador para tantas personas. Hay que echarle mano a los que pueden actuar, los jóvenes”.



¿Cuál es el principal reto en Santa Fe?...



“Los resultados debe ser prontos y buscamos la clasificación, hay que sumar una buena cantidad de puntos para alejarlo del descenso”.