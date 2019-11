La fecha 3 de los cuadrangulares irá toda en domingo: programación

La afición de los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2019 pueden ir agendando los partidos de sus clubes. Es así como ya están confirmados los horarios de las tres primeras jornadas de los grupos.

Dimayor confirmó que la jornada 3 se jugará toda el domingo 17 de noviembre. Es decir que se disputarán cuatro partidos ese día; primero irán los juegos del grupo B y cerrarán los partidos del cuadrangular A.



Así se jugará la 3ª fecha de los cuadrangulares de la Liga II:



Domingo 17 de noviembre

Grupo B



Independiente Santa Fe vs Alianza Petrolera

Hora: 2:30 p.m.

Estadio: El Campín.

Televisión: RCN.



América de Cali vs Deportivo Cali

Hora: 4:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

Televisión: RCN.



Grupo A



Atlético Nacional vs Junior

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Televisión: Win Sports.



Cúcuta Deportivo vs Deportes Tolima

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: General Santander.

Televisión: Win Sports.