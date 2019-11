El paro no intervendrá: así se jugará la fecha 4 de los cuadrangulares

La cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga II-2019 tendrá todos sus partidos el 20 de noviembre en cuatro horarios diferentes. El partido estelar será el clásico vallecaucano, aunque el Junior vs. Nacional también tiene gran atractivo.

Los otros dos juegos de la jornada serán Tolima vs. Cúcuta y Alianza Petrolera vs. Santa Fe, encuentros que podrían empezar a definir los grupos.

Así se jugará la jornada completa

CUADRANGULAR A



20 de noviembre



Deportes Tolima vs Cúcuta Deportivo

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: RCN



Junior FC vs Atlético Nacional

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: RCN



CUADRANGULAR B



20 de noviembre



Alianza Petrolera vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports



Deportivo Cali vs América de Cali

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win Sports