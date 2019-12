No hubo reversa: Pusineri se mantuvo en su decisión de irse del Cali

El Comité Ejecutivo del Deportivo Cali tuvo este mediodía una agitada rueda de prensa para hablar de la actualidad del equipo y la razón de la salida del entrenador Lucas Pusineri.



Mientras los cinco miembros del comité atendían a los periodistas, afuera, a pocos metros, se escuchaban palabras de grueso calibre contra ellos y coreando el nombre del timonel argentino.



Entre las noticias entregadas está la llegada del arquero David González, procedente del Medellín, y el lateral derecho Harold Gómez,que llega del Bucaramanga.



Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, reconoció que en la salida de Lucas Pusineri de la dirección técnica se falló en la comunicación. En un principio se le dieron unas condiciones para trabajar con los canteranos, pero ante la imposibilidad de refuerzos de peso fue irreversible su determinación de irse.



"Entra nuevo director deportivo y empezará a funcionar el Comité de Fútbol", sostuvo Caicedo.



Sobre el enroque en los dos principales cargos, Juan Fernando Mejía afirmó que "ese es un tema que teníamos previsto que Marco asumiera la presidencia. Aquello de que yo renuncié al final del partido contra Unión Magdalena es mentira".



Karim Gorayeb es el nuevo director deportivo, en reemplazo de Miguel Cardona. Señaló que el trabajo con las divisiones es el primer parámetro para definir el nuevo técnico y la segunda la filosofía y el estilo de juego. "Lucas nos devolvió aquello de que el Cali siempre sale a ganar, esperamos wue la persona que llegue mantenga la idea, no debe demorar mucho, la verdad es que no he dormido pensando en ese tema".



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces