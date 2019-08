‘Estaba esperando mi hora con mucha humildad’: Rafael Carrascal

Después de la incertidumbre de saber en qué momento podía debutar con América de Cali tras su polémica salida y el litigio que aún no se resuelve con el Tolima, el volante Rafael Carrascal debutó con los rojos en Copa Colombia ante Once Caldas y todo indica que esté sábado será titular frente a Rionegro en Liga Águila II-2019, en sustitución de Luis Alejandro Paz, quien salió con una lesión inguinal.

Carrascal tiene marca, pero a eso agrega manejo, que es precisamente uno de los puntos álgidos del cuadro rojo. Su presencia, en buenas condiciones, le daría mayor control de pelota a los ‘diablos’ para buscar llegadas con orden y sin tanto desespero al área de Rionegro.



El jugador monteriano confesó que salió satisfecho con su rendimiento entre semana, a pesar que el 0-0 los eliminó en cuartos de final de la Copa. Dijo que “fueron buenas sensaciones, me sentí muy bien y espero seguir trabajando porque vienen cosas muy duras”.



Sobre lo que sintió durante los días que no llegó a un acuerdo con Gabriel Camargo, presidente del Tolima, y que lo inscribió de suplente en un partido con Rionegro para buscar que quedara bloqueado, sostuvo que “han sido momentos duros, pero allí está mi familia, que me ha apoyado. Siempre esperando mi hora con mucha humildad, sabía que iba a llegar, tenía fe que iba a llegar y a gloria es para Él, espero seguir mostrando mi buen fútbol para aportarle al equipo. Me toca acoplarme tanto en los futbolístico como en lo físico, todavía no estoy al 100%, pero sumando minutos, como el pasado miércoles, me sentí muy bien, hay que estar en óptimas condiciones para cuando el profesor lo decida”.

También fue tajante respecto al caso y dejó claro que “ese tema no lo puedo hablar y no lo voy a hacer, porque de eso se encargan las personas indicadas”.



Volviendo al compromiso de este sábado ante el conjunto del Oriente antioqueño, Carrascal afirmo que “América tiene que salir a ganar aquí y en cualquier estadio del país, ya tropezamos con Medellín, también en Copa Colombia) y ya no podemos dar más ventajas, tenemos que ganar sí o sí, no sirve otro resultado”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces