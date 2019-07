América podría dar la sorpresa con el fichaje de un jugador polémico

América de Cali ha sido uno de los equipos que se ha reforzado con mayor cantidad de jugadores y también con algunos futbolistas de calidad. En ocasiones el cuadro escarlata cerró su libro de pases, sin embargo, en las últimas horas Rafael Carrascal ha sido fuertemente vinculado con el rojo del Valle.

Rafael Carrascal, exjugador del Deportes Tolima estaría en Cali para ultimar detalles de su contratación con el América de Cali. El volante no salió bien del cuadro pijao, al cual renunció hace algunas semanas y no se presentó a la pretemporada del club de Ibagué.



El portal Zona Libre de Humo aseguró que el volante sería el nuevo refuerzo del América de Cali para el presente torneo. Sin embargo, la situación no se plantea difícil debido a que Carrascal no dejó clara su situación contractual con el Deportes Tolima.



De confirmarse esta información, América se haría con uno de los volantes que más ha marcado diferencia en la Liga. Su rendimiento con el Tolima siempre fue alto y este podría llegar a formar una buena dupla con Carlos Sierra en la mitad de la cancha.



De darse este traspaso, Rafael Carrascal sería el octavo refuerzo de América de Cali para la nueva etapa comandada por el entrenador brasileño, Alexandre Guimaraes.