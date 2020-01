¿Lo de Carrascal fue venganza? Revelan historia entre Tolima y América

José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta, es uno de los hombres más cuestionados en el entorno futbolístico por las constantes denuncias de los jugadores, quienes han señalado que en algunas oportunidades no les pagan a tiempo.



Por esa situación, según Gabriel Camargo, presidente del Tolima, Luis Miranda abandonó al conjunto motilón y llegó al conjunto pijao, en el que ya ha mostrado un buen nivel.

Pero Cadena no se quedó callado y en Zona Libre de Humo habló sobre esta situación con el equipo tolimense y su presidente.



“Me sonsacaron a Luis Miranda, a la joya de nuestra corona y nos tuvimos que rearmar. Yo estaba en el exterior y me hicieron una jugada por la que estoy muy sentido y dolido. Esto no puedo ocurrir y menos por parte de la persona que lleva más tiempo en el fútbol colombiano, nunca recibí una llamada por parte de él y espero resolver eso en las estancias jurídicas”, contó.

Pero José Augusto Cadena también le echó un poco de agua sucia al Tolima y contó una historia que hasta el momento no se conocía, pues reveló que el pijao había utilizado la misma práctica para llevar a Larry Vásquez en el pasado.



“Primero, Tolima le sonsacó un jugador al América de Cali, que fue Larry Vásquez y ahí empieza todo. En el fútbol colombiano sabemos que eso es normal en él. A mí como directivo no me parece una práctica sana”, contó Cadena.

Y es que en el 2019 una de las polémicas más grandes se vivió porque Rafael Carrascal salió del Tolima y llegó al América, club en el que fue figura y terminó como campeón.



“Yo fui uno de los que apoyó a Camargo para que hubiese diálogo y después él cambió todo. Nunca recibí una sola llamada de alguien del Tolima, ni de su presidente”, expresó José Cadena.



Bajo estas declaraciones crece la duda si América se llevó a Carrascal como una venganza por lo ocurrido con Vásquez, quien ahora está en Junior tras una buena actuación en Tolima en el 2019.