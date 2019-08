'El equipo sigue haciendo lo que yo pretendo': Guimaraes

América de Cali sigue sin ganar en las últimas dos fechas como local en la Liga Águila II-2019. Este domingo en un compromiso irregular igualó 1-1 en casa frente al Rionegro Águilas, colero en la tabla del promedio, aunque que el entrenador Alexandre Guimaraes considera que su equipo mantuvo el ritmo en los dos periodos.

Consultado sobre qué le falta al equipo para mantener el mismo ritmo en el primero y segundo tiempo, el brasileño señaló: “Sinceramente en esta oportunidad no vi tanta diferencia, la cantidad de llegadas y de remates directas del primer tiempo con respecto al segundo fueron muy parecidas. La cantidad de pases entre líneas en ambos tiempos fueron muy semejantes, el equipo durante todo el partido buscó el ataque y lo buscó bien”.

Sobre la posibilidad de otro planteamiento

Teniendo en cuenta que enfrentaba al colero, se le indagó si había necesidad de tener otro planteamiento, a lo que Guimaraes respondió que “esa situación siempre hace que uno siempre tienda a pensar si lo que se hizo fue lo acertado o no. Tuvimos unos primeros 20 minutos magníficos en los que el equipo mostró volumen de juego, llegadas, equilibrio y no sufrió. Después sufrimos un lapsus en el que no encontramos la pelota y la claridad, y terminamos el partido parejo los dos equipos".

"Yo creo que este resultado conlleva a pensar si hicimos el planteamiento correcto o no, vuelvo a insistir nosotros tuvimos los primeros 20 minutos magníficos, donde el equipo mostró buen volumen de juego, equilibrio, llegadas y no sufrió." Guimarães DT @AmericadeCali pic.twitter.com/JUJ7kgrNlA — Punto Deportivo (@elpuntodp) August 18, 2019

Sobre el conocimiento que tienen los rivales de su juego

En cuanto a si no ha analizado que los rivales tienen muy bien leído al América y si tácticamente tiene más para dar, afirmó: “Allí discrepo y relaciono lo que nosotros hicimos en los partidos anteriores: En Medellín no tuvimos atención en los balones parados y eso liquidó el juego; en el partido anterior llevamos todo el volumen de juego, buscamos de diferentes maneras y nos faltó un poco más de profundidad, pero hoy la conseguimos, porque los números así lo dicen a nuestro favor”.



De igual forma, atinó a manifestar si lo deja tranquilo lo que ha visto recientemente en la cancha y si responde a lo que trabaja en Cascajal: “Por supuesto que sí, quisiéramos haber salido hoy ganadores cuando hicimos todo para imponernos e irnos con los tres puntos, por el volumen de juego; salimos con un sinsabor, pero el equipo sigue haciendo lo que yo pretendo, los jugadores están aplicando, en esta secuencia de partidos tenemos que recuperar y ajustar a los jugadores y ya tendremos en el mes de septiembre una continuidad de semanas largas para corregir y mejorar, más que en el sistema, sobre todo en los conceptos de juego”.



Habló de 20 minutos magníficos, ¿Por qué no se le pudo ganar al colero?: “Nos faltó un poco más de contundencia, tuvimos mayor profundidad respecto a los partidos anteriores, más remates, pero eso no puede borrar el volumen de juego nuestro, el rival jugó por una pelota y la encontró, nosotros tuvimos muchas y al final pudimos rescatar el punto”.

¿Por qué al equipo le cuesta tanto crearle las situaciones de gol al rival?

"Hoy tuvimos once remates y creo que se corrigió lo de juegos anteriores, nos falta un poco más ser más certeros y contundentes. Hoy hicimos un ajuste en funcionamiento para que Rangel tuviera más acompañamiento y producto de eso nos dio una profundidad diferente en el último cuarto de cancha”.



Guimaraes se refirió también a la buena movilidad de Duván Vergara, pero la poca conexión con Rangel: “Es coordinar mejor los movimientos para que él tenga más acciones, como las tuvo en los primeros 20 minutos.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces