'A veces es preferible ganar y no jugar tan bien': Aldo Bobadilla

Deportivo Independiente Medellín consiguió su tercera victoria como local en la Liga II-2019, al imponerse sobre la hora 3-1 sobre el Deportivo Pasto, por la fecha 14. El conjunto rojo de Antioquia no brilló, pero logró sacar un resultado crucial en su lucha por ingresar al grupo de los ocho. Al final del partido, el técnico Aldo Bobadilla se mostró satisfecho por el resultado, más allá del juego.

“Fue un partido muy difícil, no fue el mejor partido en volumen de juego, por varias razones tuve que cambiar jugadores, confío en los que puse (Larry Angulo, Jhojan Valbuena), sabemos la calidad que tienen y por eso necesito verlos jugar, debo darle continuidad a todo el plantel. No fue el mejor partido que tuvimos desde que yo estoy, tampoco el de más volumen de juego, pero hay que rescatar que seguimos haciendo goles”, precisó el paraguayo.



Sobre el análisis del partido, Bobadilla aseguró que “a veces, es preferible ganar y no jugar tan bien, logramos una victoria clave frente a un gran rival. Hemos jugado buenos partidos y perdimos, en este no mostramos nuestro mejor juego, pero conseguimos los tres puntos que nos mantienen en la pelea”.



En cuanto al esquema de juego, Aldo señaló que “siempre estoy seguro de lo que hago. Hoy el equipo sacó corazón, actitud, que siempre la tienen, para conseguir la diferencia. Estábamos convencidos que íbamos a lograr la victoria. Por momentos nos acelerábamos mucho, vamos a seguir peleando partido tras partido, somos optimistas que podemos lograr la clasificación”.



Pensando en lo que viene, el guaraní comentó que “debemos trabajar día a día, los tiempos son cortos, estamos poniendo todo de nuestra parte, recuperarnos, hay que corregir y buscar los resultados”.



Sobre la salida de Dairon Mosquera, Aldo explicó que “sintió una contractura en su pierna izquierda y decidimos sacarlo por precaución”. Además, aclaró que no va sacar pretextos por no contar con uno u otro jugador, sea por lesión o suspensión. “No puedo excusarme con las ausencias de jugadores, porque sino tendría un equipo de 11 jugadores. Todo el plantel es importante para mí. No podemos adivinar lo que va a suceder y por eso no tengo nada que reprocharme”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín