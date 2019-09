La advertencia de Aldo Bobadilla: 'Seguiremos luchando'

Deportivo Independiente Medellín rescató un punto como visitante, frente a un rival directo como Once Caldas, el ‘poderoso de la montaña’ igualó 1-1 con un penal en el epílogo de Germán Cano. Al final del partido, Aldo Bobadilla analizó el juego de su equipo y lo que viene en la Liga, donde debe sumar en las siete fechas que le restan.

“El equipo en todo el partido hizo un gran desgaste, en el primer tiempo, tuvieron varias ocasiones de gol. El rival, sólo tuvo el penal, antes de eso, Didier Moreno marcó un gol que no nos dieron, eso altera un poco el rendimiento de nuestros jugadores. No es fácil reaccionar frente a un penal y un gol que no nos validan, igual el equipo siguió buscando, proponiendo, con varias figuras en las variantes que tenemos. Pusimos a (Andrés) Ricaurte más cerca de Germán (Cano), y en el último trabo arriesgamos con los laterales tirados al ataque y tuvimos la fortuna de marcar”, indicó.



Sobre el planteamiento de su equipo y la salida de Andrés Ricaurte en los minutos finales, Bobadilla precisó que “yo creo que hicimos un gran partido contra un gran rival, no fue fácil, ellos propusieron, esperaron y atacaron. El partido se tornó de ida y vuelta, a Andrés (Ricaurte) lo vi cansado, es el jugador que más corre en el equipo y además, quería jugar con dos puntas en el área, a Steven (Rodríguez) es un jugador punzante y me parece que no desentonó”.



El paraguayo fue insistente en una acción de juego que terminó en gol de Didier Moreno, pero que el árbitro señaló como fuera de lugar. Sin embargo, aceptó que su equipo tuvo con qué ganar. “El partido pudo cambiar si el gol de Didier (Moreno) fuera lícito. Once Caldas jugaba de contraataque y supieron aprovechar los espacios. En el segundo tiempo, nos costó entrar, nos faltó ser precisos y contundentes, tuvimos ocasiones, no marcamos, pero nos quedan siete finales más para seguir jugando”.



Finalmente, se llenó de valor y motivación para los siete partidos que le restan, donde deberá conseguir, como mínimo 16 puntos, para aspirar un lugar entre los ocho mejores. “Medellín ha ganado varios partidos en su historia, seguiremos luchando y esperamos que esta no sea la excepción”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín