Guimaraes cree que fue un juego 'muy parejo' y que Santa Fe fue eficaz

A la hora del análisis del encuentro, el técnico del América Alexandre Guimaraes resaltó que el encuentro 'fue muy parejo' y que la diferencia la puso Santa Fe por su contundencia a la hora de definir. "A mí criterio la gran diferencia fue que ellos prácticamente las dos ocasiones fueron contundentes", dijo.

"A nivel de juego no creo que haya sido una gran diferencia entre los dos. En el primer tiempo tuvimos más opciones de peligro. A veces es así y el rival es más contundente", dijo el entrenador del equipo 'escarlata' quien sabe que no tiene mucho tiempo para recomponer, pero anunció que el lunes regresarán a prácticas para corregir las fallas.



"El lunes haremos las correcciones sobre el ordenamiento si por 'A' o 'B' pasan las cosas cuando el rival toma ventaja", dijo y agregó que se van de Bogotá "bastante contrariados", pues insistió que el "partido muy parejo y los dos estuvimos parejos. Son situaciones que debemos mejorar y esperemos lograrlo, porque en este tipo de torneos no podemos dar espacios".



Guimaraes sufrió su sexta derrota como técnico del América y sabe que debe trabajar en el juego aéreo, por donde llegó el primer gol del local. "Creo que la única acción donde realmente sufrimos en con balón parado fue la acción del gol, porque quiero revisarla, porque mi arquero reclama una obstrucción hacia él", señaló.