‘Este era mi partido, tenía que aprovecharlo’: Jarlan Barrera

Jarlan Barrera tuvo un partido redondo en el clásico que el Atlético Nacional le ganó 5-2 al Independiente Medellín, en la jornada 8 de la Liga II-2019. El habilidoso mediocampista estuvo muy participativo, recibió muchas patadas y golpes de los rivales y aunque reconoció que hizo un mal primer tiempo, en el segundo sacó a relucir su fútbol para anotar un golazo y abrir el camino del triunfo ‘verdolaga’. Así analizó Barrera la cuarta victoria de su equipo en este semestre.

“Gracias a Dios se hizo un lindo gol. No venía haciendo un primer tiempo como quería, pero en el segundo me dije a mí mismo: ‘este es el partido mío y tengo que aprovecharlo”, dijo Barrera, quien lleva dos goles en Liga con la camiseta verdolaga, quien agregó que estaba muy “contento por el triunfo” pues según él “los clásicos hay que ganarlos, además de jugarlos bien. Pienso que se ganó bien, jugando al fútbol”.



Barrera reconoció que en el primer tiempo hubo mucho juego fuerte y errores de parte y parte. “Fue más cortado el juego, hubo mucha fricción de los dos equipos y errores de ambos lados permitieron esos cuatro goles en el primer tiempo. En el segundo tiempo dominamos con buen fútbol, pienso que las indicaciones de Pompilio Sirvieron bastante hoy”, destacó.



Finalmente Jarlan le dedicó el triunfo a la afición del Nacional, que los acompañó en gran número en el Atanasio Girardot: “Un clásico es especial, mis compañeros siempre me decían cómo se vivía, los hinchas mismos me lo decía y esto es para ellos también”.