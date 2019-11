‘Todo el crédito es para los jugadores… mostraron resiliensia’: Osorio

Juan Carlos Osorio se mostró muy satisfecho por la capacidad que mostraron sus jugadores para reponerse en un partido que perdían 0-2 y terminaron empatándolo 2-2. El técnico del Atlético Nacional reconoció que dieron la orden de hacer un juego directo y no tan elaborado, debido al esquema que presentó el Junior en el Atanasio Girardot.

A Osorio le felicitó un periodista por la remontada y de inmediato el técnico lo interrumpió para decirle: “No, yo no… Yo simplemente guío, manifiesto, pero todo el crédito es para los jugadores que mantuvieron la idea de juego. Una idea de juego valiente, que no es común en el fútbol colombiano. Un equipo que se va 0-2 por debajo en el marcador y que muestra resiliencia para seguir mostrando esa idea de juego y con eso anotar dos goles para igualar el partido”, dijo el técnico.



Sobre su estilo de juego directo este domingo contra el Junio, Osorio reconoció que “fue una orden” suya y que “buscaba entrar del tercio defensivo nuestro al tercio ofensivo de una manera directa”.



Osorio agregó que “normalmente a los equipos que se repliegan hay que saltarles el primer reparto defensivo. Entonces decidimos, con dos ‘9’. Nacional tiene la gran posibilidad de jugar fútbol directo y fútbol elaborado. Sin embargo, quiero destacar que en un equipo que su defensor central tenga 18 años y el lateral 20, dice mucho del equipo, del presente y futuro del Nacional”.



Ante los abucheos de los aficionados contra Baldomero Perlaza, el técnico risaraldense fue contundente a la hora de defender su decisión y no cree que esté sacrificado: “Para nada, para nada, hay hombres grandes del fútbol colombiano como el caso de Hernán ‘Bolillo’ Gómez que piensan que es necesario en el equipo porque no podemos jugar a puro talento. Necesitamos jugadores para mejorar y para competir en la parte atlética, creo que tenemos al mejor atleta del fútbol colombiano. Está muy bien valorado y en nuestro equipo y al interior de nuestro equipo lo valoramos profundamente”, explicó.



En términos generales Osorio salió “muy satisfecho” ya que su equipo “mostró resiliencia, luego de un 0-2 en el marcador y a través de una idea de juego, sostenida, mantenida logró el 2-2” y también dijo de manera tajante que lo que debe mejorar es “la eficacia en el último tercio”.



Finalmente, el entrenador ‘verdolaga’ dijo que el próximo partido, contra Junior en Barranquilla, "será un juego extraordinario. Tendremos de regreso a Cristian Mafla, a Helibelton, a Daniel Muñoz para iniciar y seguramente que tendremos a Vladimir Hernández y la decisión nuestra de jugar fútbol directo o un fútbol ofensivo elaborado como lo fue contra Tolima. Creo que va a ser un partido extraordinario y va a ser digno representante del fútbol colombiano”, concluyó.