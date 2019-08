‘Es el segundo mejor arranque del Cali, disfrutemos’: Lucas Pusineri

Lucas Pusineri, técnico del Deportivo Cali, salió muy satisfecho de la actuación de su equipo en la victoria 2-0 frente a Equidad y destacó que jugar con dos delanteros ha servido para atacar con mayor claridad.

El estratega argentino explicó las razones de la mejoría en el segundo tiempo: “Tuvimos la posibilidad de poder corregir conceptos para manejar en el complemento, los jugadores tuvieron una receptividad notable, mejoramos en intensidad y en la disputa, en los lugares en que podíamos provocar el error de Equidad, un equipo que juega bien, ordenado tiene la tranquilidad de venir a buscar un buen resultado. Allí tuvimos empuje y mejor movilidad, no pudimos abrir el marcador desde el punto penal, pero en el segundo tiempo con esfuerzo se corrigió y conseguimos un resultado contundente”.



El juego aéreo ofensivo, ¿una buena herramienta? “En el segundo tiempo corregimos un poco las líneas en el caso de nuestros delantero para retroceder un poquito y cederle un poco de más espacio a Equidad, porque en el primer tiempo estábamos saliendo un poco tarde. Con ello podíamos subir rápidamente para poder convertir el gol. El equipo después estuvo a la altura de poder ganar contundentemente, que es lo que a mí me gusta. En lo del juego aéreo por momentos tenemos una buena ejecución en el arco rival, somos peligrosos en eso y hacemos lo posible por corregir para que no pasara como en Neiva, cuando iniciamos perdiendo el partido. Es el segundo mejor arranque del Deportivo Cali y disfrutemos eso, no se trata de hacer cambios por hacerlos. Los partidos van a ser así, muy difíciles, pero debo tener tranquilidad, hay que intentar que sean mejores fecha tras fecha”.



Recalcó que “el juego aéreo y la recuperación son importantes, el equipo la tiene así como buena dinámica, recuperación, personalidad y jerarquía, por las bandas también estuvimos a la altura de las circunstancias, tenemos una responsabilidad grupal que es correr entregarnos el uno por el otro”.



Finalmente, dijo que sigue aterrizado en sus conceptos de cara al futuro. “Hay que estar muy tranquilo y mesurado con los partidos consecutivos en condición de local, el trabajo es lo que nos representa de buena manera. Lo de Féiver Mercado me da una alegría tremenda, porque viene de ser un futbolista importante en Cortuluá y ese traspaso a un club grande le muestra que debe seguir creciendo, nos da mucha claridad cuando el equipo tiene la pelota, es un buen ejecutor y va a hacer muchos más goles, hoy está demostrando por qué está en el once principal”.



Por su parte, Humberto Sierra, entrenador de Equidad, señaló: “con todo respeto, están mirando a Equidad como si fuera un equipo grande como el Cali, hay que mirar quién tenía la obligación, el Cali tenía que tomar la batuta, nosotros no podíamos venir a someter al Cali, eso lo podemos hacer en nuestra casa, pero no aquí. La decisión nuestra era venir a buscar el resultado, nos tapó bien las bandas y creo que en el primer tiempo la acción más difícil para Novoa fue el penal. Hablé con Stalin y me parece que bloquear la pelota no puede ser falta”.



“En el segundo tiempo nos afectó la lesión de Danilo (Arboleda), en el momento en que estaba entrando llega el gol. Hasta ese momento el partido estaba controlado, luego del 1-0 tenemos que adelantar las líneas, sabemos de la calidad de jugadores que tienen y los aprovecharon. Nos equivocamos en la salida, las mejores llegadas del Cali las produjo recuperando la pelota en nuestra salida, ellos presionan muy bien, tapan todas las líneas de pase”.





