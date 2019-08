Román dejó con la boca abierta a Pinto: 'Hizo un trabajo brillante'

A la hora de entregar su opinión sobre la victoria de Millonarios 2-1 sobre Jaguares, en el partido disputado este sábado en El Campín por la cuarta fecha de la Liga II-2019, el técnico del equipo azul de Bogotá resaltó como lo positivo que le dejó este encuentro, el trabajo de uno de sus laterales: Andrés Román, autor del gol del triunfo.

Pinto recordó que tuvo inconvenientes para armar el equipo por las bajas de Fabián González Lasso por enfermedad y de Deivy Balanta por lesión muscular, lo que le hizo cambiar nombres y posiciones. Pese esto, el entrenador resaltó el trabajo de Román, quien anotó el 2-1 en el minuto 75 tras una buena jugada colectiva en la que Hansel Zapata lo dejó mano a mano con el portero dentro del área.



“A pesar de todas esas modificaciones que hicimos hubo cosas muy importantes, por ejemplo, ninguno de ustedes me ha preguntado por el trabajo brillante que ha hecho (Andrés) Román, que es impacto en Colombia. Un marcador de punta goleador, que me hizo recordar a Junior y a Eder y a todos esos jugadores del Brasil. Eso es también bueno y súper bueno. Estamos contentos”, dijo Pinto.



“La improvisación en el desequilibrio y en el cambio de ritmo de Román es importante, lo hemos valorado, ha hecho ya dos goles, ha puesto varios. Y esa potencia con la que va y esa claridad es muy bueno para nosotros. Queremos marcadores de punta que vayan al ataque, que no se detengan porque son parte de ese fútbol ofensivo”, destacó el técnico sobre el jugador, quien ya había anotado un gol contra Pasto, en los cuadrangulares de la Liga I-2019.



Pero el entrenador santandereano también destacó el aporte en la parte defensiva de Román. “A Román no solo hay que tenerle presente esto, también la parte defensiva. Muy contundente, muy agresivo, muy seguro. Creo que él anda muy bien y hay que felicitarlo porque esto es consecuencia de su dedicación al trabajo”, indicó Pinto.

La autocrítica de Pinto sobre el juego contra Jaguares

Sobre el trámite del partido: “Perdimos la pelota a ratos por la velocidad que le quisimos poner al juego y esa velocidad nos hace perder algunas pelotas por el afán de encontrar mejores espacios, de mover el bloque de ellos, que se armó bien y eso dificulta a veces”.



Sobre el gol de Jaguares: “Nos posicionamos mal en el cruce de pelota. Aunque cabeceó bien, creo que Bueno apareció suelto totalmente. Hay un descuido de nosotros y así lo hablé con el grupo”.



Sobre el dominio en la posesión: “Espero que esa posesión se traduzca en profundidad, queremos tener más opciones de gol. No fue fácil, Jaguares nos controló a ratos. Nosotros buscamos por todos los medios de encontrar opciones ofensivas”.