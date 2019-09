Pusineri reveló cuáles fueron las claves para vencer a Patriotas

El técnico del Deportivo Cali, Lucas Pusineri, se refirió a la victoria 3-1 sobre Patriotas, que lo deja parcialmente en la cuarta casilla de la Liga Águila II-2019 con 23 puntos.

Acerca de lo que se hizo para cambiar el panorama del partido, afirmó: “En el primer tiempo fue un partido complejo en el que el rival juega con un hombre menos, achica espacios y la posesión no fue suficiente. Se fue haciendo todo más difícil porque no podíamos encontrar un camino acorde para inquietar el arco rival. Había mucha gente y no podíamos entrar por los costados. Después no fue fácil encontrar el camino del gol ante un equipo ordenado, pero luego pudimos ganar y sumar 23 puntos. Lo demás, uno trabaja en la semana, planifica, trabaja y después ese trabajo debe dar tranquilidad en el trabajo y el hilo conductor. En la derrota no tengo la cabeza dentro del foso ni tampoco muy alta con triunfalismo en las victorias”.



En cuanto a haber vencido por primera vez a este rival en Palmaseca, la lesión de Palavecino y si le había pasado por la cabeza incluir a Deiber Caicedo dijo que: “Sí, es muy grato ganarle a Patriotas por primera vez, es un rival ordenado y me pone contento haber sumado de a tres. Sabíamos que si uno maneja un Ferrari a 200 kilómetros por hora alguna vez se va a chocar, por eso vamos con mesura. Hemos tenido pocos días de recuperación y los futbolistas lo están sintiendo. Esperamos que no sea nada lo de Palavecino, tuvo una pequeña molestia y será evaluado por el doctor Gustavo Portela. Agradezco el esfuerzo que hizo el grupo en el segundo tiempo, tirar todos para el mismo lado; los que entraron me dejaron tranquilos con todo lo que entregaron, Deiber es un jugador punzante y aportó al equipo como lo han venido haciendo todos”.



Sobre la situación de Danny Rosero, que hace tres partidos (entre Liga y Copa Colombia) no actúa, sostuvo que “Danny no fue convocado por decisión técnica y seguramente lo voy a seguir teniendo en cuenta, el equipo ha ganado 4-1, 2-1 y 3-1 y él no estuvo”.



También aprovechó para destacar la labor de los juveniles formados en el club, aseverando que “somos el segundo equipo más goleador del torneo, eso habla también de la posibilidad de luchar mucho los partidos y ser contundentes, esperamos seguir dosificando este esfuerzo. En cuanto a los canteranos, siguen teniendo una buena aparición, estamos entrenando con ellos desde que llegamos, cada oportunidad tiene que ser muy preciada para ellos, hay la intención de sacar los objetivos adelante, que cuando puedan estar le sigan oreciendo cosas importantes a la institución”.



Entre tanto, el timonel de Patriotas, Diego Corredor, señaló que “me pareció un buen primer tiempo a pesar de la expulsión, la expulsión me daña todo el trabajo. Ante la adversidad de estar con 10 fuimos valientes, no sufrimos al estar con un hombre menos, neutralizamos al Cali, era seguir haciendo lo del primer tiempo, defendernos con el balón para de pronto hacer un gol e intentar ganar, basados en el orden. Ante la adversidad de la expulsión recibimos dos goles muy rápidos, me dicen que el primero fue mano, queríamos que ellos se desesperaran quitándoles el balón”.



Sobre la forma en que les hizo daño el ingreso de Deiber Caicedo argumentó: “Cuando vi que iba a entrar, porque sabemos de su velocidad y habilidad, lo tocamos en el entretiempo, les dije que debíamos estar muy atentos en las coberturas, Caicedo por la derecha nos desborda, el segundo gol es un error de nosotros en lo que hacemos, rescato que el equipo quiso siempre tener el balón, rescato que el grupo a pesar de la expulsión tempranera generó opciones de gol”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces