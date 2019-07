Más fracasos que alegrías: los últimos venezolanos en Colombia

El fútbol colombiano sigue sumando caras nuevas y para esta temporada llegan algunos jugadores desde Venezuela con el reto de imponer su estilo y dejar una huella entre los aficionados de sus equipos.



Tolima es el equipo que más le ha apostado recientemente a los jugadores de esta nacionalidad, pero así le ha ido a ellos y a otros que han pasado por nuestro país.

Destacados

Alejandro Guerra: llegó en 2014 y estuvo hasta el 2016 en Atlético Nacional. Dejó una buena huella en el fútbol colombiano antes de partir a Palmeiras.



Fernando Aristeguieta: estuvo un año en el América de Cali y marcó 16 goles con el cuadro escarlata.



Luis ‘Caraiaco’ González: se destacó en Deportes Tolima y allí estuvo durante un año. Ahora es una de las figuras del Atlético Junior.

Luis 'Cariaco' González se estrenó con el Junior en el partido contra su antiguo equipo. Foto: CARLOS CAPELLA - CEET

Luis Manuel Seijas: tuvo una etapa exitosa por Santa Fe en el pasado, pero en su regreso en este último año no ha tenido buenas actuaciones en el rojo.



Yohandry Orozco: estuvo en el 2018 en Nacional y fue muy destacado en el fútbol colombiano por sus buenas condiciones.



Wuilker Faríñez: llegó en el 2017 a Millonarios y se ha convertido en una de las figuras del fútbol colombiano con su juventud y buenas presentaciones.

En el limbo



Edder Farías: Estuvo entre 2017 y 2018 en Once Caldas y anotó 12 goles en un año. Este semestre volvió para jugar con Atlético Junior.



Dany Cure: entre 2016 y 2017 pasó por Once Caldas y Rionegro Águilas. En el blanco jugó 45 partidos partidos en tres semestre. En el conjunto del oriente antioqueño estuvo en 10 partidos. Es delantero y solo anotó dos goles en dos años.



Ronaldo Lucena: llegó muy joven y en el 2017 jugó cinco partido de Liga con Nacional. Vive una nueva experiencia en Jaguares en este 2019, pero no ha debutado.

Foto:

Fracasaron



Edgar Rito: pasó por el fútbol colombiano en Patriotas y allí jugó en 2017. 22 partidos disputó en un año.



Carlos Cemeño: jugó seis partidos en Alianza Petrolera el primer semestre del 2018.



Jhonny Monsalve: pasó sin pena ni gloria por Alianza Petrolera porque no jugó ningún partido.



Jacobo Koufatty: estuvo un año en Millonarios y marcó dos goles en 14 partidos. Fue campeón, pero sin protagonismo.

Jacobo Koufatty Foto: Héctor Fabio Zamora/CEET

Henry Pernía: estuvo en Bucaramanga un año y allí actuó 17 partidos. Para esta temporada llegó al Unión Magdalena.



Edwin Peraza: pasó por Rionegro Águilas en el 2017 y jugó 12 partidos en un solo semestre.



Jhon González: estuvo con Boyacá Chicó en el segundo semestre del 2018 y jugó 14 partidos con un equipo que descendió.



Yuxer Requena: pasó por el 2018 por Boyacá Chicó y jugó 15 partidos en todo el año.

Los que llegan



Edward Morillo: llegó esta temporada y ya jugó su primer partido en Atlético Huila.



Bernaldo Manzano: es una apuesta para el mediocampo del Deportes Tolima. Aún no ha debutado.



David Centeno: fue la última contratación del Deportes Tolima para esta temporada.



Francisco Carabalí: juega en Patriotas y llegó esta temporada al equipo lancero. Ya debutó.