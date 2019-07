Juan Carlos Osorio sacó a Higuita de Nacional: ¿Mito o realidad?

Desde julio de 2017, René Higuita regresó al Atlético Nacional, no solo asumió el rol de entrenador de arqueros del plantel profesional, su alcance va hasta la conformación de una escuela de arqueros para que el equipo sea una de las mayores canteras del país en esta posición.



Pasaron los cuerpos técnicos de Juan Manuel Lillo, donde Higuita fue el entrenador principal de arqueros, luego llegó Jorge Almirón y alternaba el trabajo con Horacio Monti, con Hernán Darío Herrera volvió a tomar la batuta al igual que con Paulo Autuori. Sin embargo, el objetivo de fortalecer y emprender el trabajo de la escuela de arqueros no había podido ser atendido de la mejor manera.



Desde que llegó Juan Carlos Osorio para iniciar su segundo ciclo como entrenador de los verdolagas, creció el rumor de que el entrenador no tendría más en cuenta al ‘Loco’, pues no compaginaba con su estilo de trabajo.



Con la llegada de Yonny Yepes al equipo Sub-20, Milton Patiño fue ascendido al trabajo de arqueros con el plantel profesional. Los múltiples compromisos que Higuita tiene siendo imagen FIFA y del club, hace que no pueda estar dedicado completamente al trabajo de arqueros del plantel profesional.



Fuentes cercanas al club le contaron a FUTBOLRED que René Higuita seguirá vinculado a Nacional, como lo viene siendo, desde 2017, en un contrato que venció en junio y se prolongó por dos años más. El ex arquero es imagen de la institución en diferentes eventos y además se va a dedicar de lleno al liderazgo y la potencialización del proyecto en la formación de arqueros, el objetivo principal cuando regresó al conjunto verdolaga. Además, va a reforzar el proyecto que el equipo tiene con la escuela Cancerbero en Bogotá, donde trabajará junto a Andrés Saldarriaga y Bréiner Castillo.



Dicho convenio se conoció el pasado mes de junio y cuyo objetivo es “fortalecer la formación de arqueros en niños y jóvenes, que puedan desarrollar sus habilidades físicas, técnicas, tácticas y motrices, entendiendo las necesidades y lo que significa jugar en esta posición”, expresó Bréiner Castillo, ex arquero de Nacional y cofundador de Cancerbero, el pasado 4 de junio.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín