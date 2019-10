América venció 1-0 a Pasto y será cabeza de serie en cuadrangulares

América de Cali será cabeza de los cuadrangulares de la Liga Águila II después de derrotar 1-0 al Pasto este martes en disputa de la fecha 20, en partido desarrollado en el Pascual Guerrero, con lo cual sumó 35 puntos (los mismos de Nacional) y se ubicó en la segunda casilla de la tabla.

Este resultado también les permitió a los ‘diablos’ acumular 76 puntos, a 2 de Millonarios, que quedó eliminado de las fases finales de la Liga II.



Los rojos, con varios jugadores suplentes, salieron con la intención de conseguir la victoria y marcaron diferencia muy temprano, pero luego mermaron en su ímpetu y el cuadro ‘volcánico’ se tomó confianza.



Apenas iban 3 minutos cuando Juan Diego Nieva ganó un balón y tocó con Cristian ‘Jopito’ Álvarez, quien le envió el balón a Daniel Quiñones por la derecha, el lateral centró y Jeison Medina cabeceó con potencia frente a la portería para vencer a Carlos Bejarano.



América dominaba y se perdió la segunda opción clara, luego que Carlos Sierra le filtró el balón por el centro a Medina, que llegó con espacio, pero el delantero antioqueño remató desviado sobre el palo izquierdo, a los 20.



Pasto también tuvo una opción clara e una acción en la que Ray Vanegas superó en velocidad a Jefferson Murillo, metió el pase atrás y José Luis Vivas desperdició el remate, a los 33 minutos.



Con el resultado a favor, el local aflojó un poco en ataque, se vio pasivo para recuperar y el visitante produjo llegadas que no terminaron en la red de Volpi, que regresó por Arled Cadavid.



‘Jopito’ Álvarez también se arrimó con un martillazo a los 43, a centro de Nieva por derecha, y Bejarano salvó al Pasto al sacar el esférico al tiro de esquina.



En el segundo tiempo el compromiso mejoró un poco en emociones con el ingreso de Duván Vergara, pero la mala entrega fue el común denominador en ambos equipos.



El panameño Roomesh Ivey, recién ingresado, se arrimó por la derecha, pero su servicio fue desviado por Pedro Franco.



Finalizando el encuentro, Henry Rojas remató de zurda y Volpi atajó bien, con mano cambiada, evitando el empate de los nariñenses. El equipo escarlata esperará el sorteo de los cuadrangulares para conocer los equipos de su grupo.



Síntesis



América 1-0 Pasto



América de Cali: Neto Volpi (6); Daniel Quiñones (6), Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (6), Jefferson Murillo (6); Luis Alejandro Paz (6), Juan Diego Nieva (6), Carlos José Sierra (7), Cristian Álvarez (8), Santiago Moreno (6); Jeison Medina (6).

Cambios: Pedro Franco (6) por Marlon Torres (1 ST), Duván Vergara (6) por Santiago Moreno (11 ST) y Matías Pisano (5) por Cristian Álvarez (32 ST).

Yeison Medina (6) por Duván Vergara (33 ST), ST), Jefferson Murillo (SC) por Matías Pisano (43 ST) y Pedro Franco (SC) por Rafael Carrascal (45+4 ST).

D.T.: Alexandre Guimaraes.



Pasto: Carlos Bejarano (7); Fabián Viáfara (5), Geisson Perea (5), Carlos Alberto Henao (5), Henry Rojas (5); José Luis Vivas (5), Kevin Rendón (6), Daniel Rojano (6), Franco Boló (5); Andrey Estupiñán (5), Ray Vanegas (5).

Cambios: Brayhan Torres (5) por José Luis Vivas (39 ST), Julián Guevara (5) por Daniel Rojano (1 ST) y Roomesh Ivey por (5) por Ray Vanegas (27 ST).

D.T.: Octavio Zambrano



Gol: 1-0: Jeison Medina (3 PT, de cabeza).

Amonestados: Luis Alejandro Paz (37 ST) por América. Geisson Perea (14 PT), Carlos Henao (16 PT), Andrey Estupiñán (35 ST), Carlos Bejarano (43 ST por Pasto.

Expulsados: no hubo.

Partido: Aceptable

Figura: Cristian Álvarez (8)

Estadio: Pascual Guerrero

Asistencia: 6.500 espectadores, aproximadamente.

Taquilla: no suministrada.

Árbitro: Mauricio Pérez (6)





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces