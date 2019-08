Atlético Nacional se paseó por el Atanasio y goleó 5-2 al Medellín

Atlético Nacional goleó 5-2 al Independiente Medellín en el clásico antioqueño de la fecha 8 de la Liga II-2019. El cuadro 'poderoso' estuvo en ventaja en dos oportunidades, pero se impuso la gran pegada del cuadro 'verdolaga' que le dio la vuelta y terminó celebrando la victoria con la cuarta mayor goleada de la historia sobre su rival de patio.



Jesús David Murillo puso en ventaja al Medellín. Patricio Cucchi empató para el Nacional. De nuevo el DIM se adelantó con gol de Germán Cano y el verde empató con un gol en contra de Adrián Arregui. En el segundo tiempo el gol de Jarlan Barrera y el doblete de Hernán Barcos sellaron la clara victoria 'verdolaga', que ahora se prepara para recibir a Millonarios en la fecha 9, el próximo domingo 1 de septiembre.



Nacional arrancó adelantando líneas, siendo ofensivo y sorprendiendo la zaga defensiva de Independiente Medellín que le costó acomodarse en la cancha. Al minuto 4, Adrián Arregui probó de media distancia, pero la pelota se fue desviada.



A medida que avanzaba el partido, ambos equipos generaban juego, pero no eran muy profundos. Los ‘verdolagas’ intentaban con pelotas cruzadas a la espalda de la defensa, mientras que los rojos atacaban las bandas con Déinner Quiñones y Didier Delgado, buscando a un Germán Cano que se encontraba muy custodiado.



Al minuto 18, un tiro de esquina desde el sector izquierdo cobrado por Andrés Ricaurte, le quedó la pelota a Jesús Murillo quien con golpe de cabeza abrió el marcador en favor del ‘poderoso’. El defensa rojo se libró de la marca de Daniel Bocanegra y Brayan Rovira para poder marcar.



Tras estar en desventaja, Nacional adelantó sus líneas e intensificó su ataque. Fue hasta el minuto 27 que Patricio Cucchi logró igualar el marcador luego de un centro de tiro libre por la banda izquierda para que el delantero argentino logre empalmar de cabeza la pelota y enviarla al fondo de la red. De esta manera, Cucchi marcó su primer gol en el fútbol colombiano.



Hernán Barcos hace su tradicional festejo del pirata. El argentino hizo dos goles en el clásico contra el DIM. Foto: TOMADA DE TWITTER @NACIONALOFICIAL



Sin embargo, las emociones no paraban, al minuto 35 y luego de un descuido de Alexis Henríquez, la pelota la filtró Andrés Ricaurte, para Didier Delgado que entra al área por el costado izquierdo y en un movimiento ágil le sirvió la esférica a Germán Ezequiel Cano, para que marque su octavo gol en los clásicos antioqueños y de esta forma, poner nuevamente en ventaja al DIM.



Nacional no se amilanó y al minuto 44, un centro desde el sector izquierdo de Vladimir Hernández para Daniel Muñoz quien la paró con el pecho y de cabeza, envió la pelota al fondo de la red, que ni Adrián Arregui, ni David González logró contener, decretando la paridad en el marcador antes del descanso.



En la etapa complementaria, Nacional comenzó al minuto 3 avisando con un remate de Patricio Cucchi, que pasó cerca del arco poderoso. Al minuto 5, una escapada de Jarlan Barrera por el sector derecho, derivó en un remate con pierna zurda para poner al frente al conjunto ‘verdolaga’.



Al minuto 20 y tras un minuto de haber ingresado, Hernán Barcos aprovechó un centro de Vladimir Hernández desde el sector derecho para que el argentino defina a la salida de González, el cuarto gol para Nacional.



Los ‘verdolagas’ no sacaban el pie del acelerador y seguían intentando llegar al arco de Medellín, mientras que el rojo antioqueño atacaba, pero de manera desordenada y no lograba inquietar el arco de Aldair Quintana.



Al minuto 33, una jugada ofensiva de Daniel Muñoz derivó en un pase a Hernán Barcos quien entró en diagonal al área para marcar su doblete y de esta manera liquidar el clásico, siendo contundente y preciso en el segundo tiempo.

Al final, los ‘verdolagas’ se impusieron táctica y físicamente, frente a un Medellín que no se pudo reponer al empate parcial antes de finalizar el primer tiempo.



En la próxima fecha, Atlético Nacional recibe a Millonarios, mientras que Independiente Medellín visita en Bogotá a Independiente Santa Fe.

Síntesis

Atlético Nacional 5-2 Independiente Medellín



Atlético Nacional: Aldair Quintana (6); Daniel Bocanegra (7), Andrés Reyes (7), Alexis Henríquez (7), Christian Mafla (7); Brayan Rovira (7), Daniel Muñoz (8), Jarlan Barrera (9); Vladimir Hernández (8), Yerson Candelo (7), Patricio Cucchi (7).

Cambios: Baldomero Perlaza (7) por Christian Mafla (13 ST), Hernán Barcos (8) por Patricio Cucchi (19 ST), Alberto Costa (7) por Andrés Reyes (28 ST).

D.T.: Pompilio Páez (E).



Independiente Medellín: David González (4); Jonathan Marulanda (4), Jesús Murillo (4), Andrés Cadavid (4), Jaime Giraldo (4); Adrián Arregui (6), Andrés Ricaurte (6), Yesid Díaz (5); Didier Delgado (6), Déinner Quiñones (6), Germán Cano (6).

Cambios: Diego Arias (5) por Yesid Díaz (10 ST), Edwin Mosquera (5) por Didier Delgado (19 ST).

D.T.: Alexis Mendoza.



Goles: Patricio Cucchi (27 PT), Daniel Muñoz (44 PT), Jarlan Barrera (5 ST), Hernán Barcos (20 ST), (33 ST) para Atlético Nacional. Jesús Murillo (18 PT), Germán Cano (35 PT) para Independiente Medellín.



Amonestados: Christian Mafla (10 ST), Jarlan Barrera (14 ST) para Atlético Nacional. Adrián Arregui (26 PT), Yesid Dìaz (8 ST) para Independiente Medellín.

Expulsados: no hubo.



Árbitro: Andrés Rojas (6).

Partido: muy bueno.

Figura: Jarlan Barrera (9).

Estadio: Atanasio Girardot.

Asistencia: 41.745 espectadores.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín