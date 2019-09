Medellín rescató un empate en Manizales: 1-1 con Once Caldas

Independiente Medellín empató 1-1 con Once Caldas, por la fecha 13 de la Liga II-2019. Dos penales, uno comenzando y otro al final, decretaron una igualdad para dos equipos que siguen en la pelea por entrar al grupo de los ocho.

El primer tiempo comenzó con un Medellín punzante sobre el arco de Once Caldas, la fogosidad por momentos no lo dejaba pensar y caía en el fuera de lugar. Al minuto 12, un remate de Germán Cano con pierna izquierda exigió al arquero Sergio Román.



Al minuto 13, una falta dentro del área de Jesús Murillo sobre David Lemos, el árbitro Nicolás Rodríguez no dudó en sancionar el penal, quien dos minutos después Javier Reina lo cobró con pierna izquierda al centro del arco de David González quien se lanzó al palo derecho, poniendo en ventaja para el conjunto ‘albo’.



Tras el gol, Medellín se volcó al ataque sosteniendo la pelota y ocupando los espacios que dejaba Once Caldas. Sin embargo, a la hora de llegar al arco rival, le faltaba la puntada final.



En la etapa complementaria, Medellín seguía buscando el empate, mediante transiciones rápidas de defensa a ataque. Por su parte, el ‘blanco blanco’, se defendía y contraatacaba.



Avanzaban los minutos y la visita realizó los tres cambios en su frente de ataque; sacó a Déinner Quiñones, Didier Moreno y Andrés Ricaurte, jugando los últimos minutos con Edwin Mosquera, Juan Manuel Cuesta y Steven Rodríguez. Mientras que Once Caldas realizó variantes defensivas, jugando con el desespero de su rival que había perdido dinámica en su juego.



Al tercer minuto del tiempo de descuento, una falta de Miguel Nazarit sobre Germán Cano, el árbitro Nicolás Rodríguez no dudó en sancionar penal a favor del DIM. El argentino trasformó en el empate para el conjunto antioqueño que sigue con la ilusión de clasificar entre los ocho.



Al final, Medellín luchó, intentó y sin ser efectivo, salvó un punto en el epílogo. Contrastando con un conjunto de Manizales, que contó con un arquero atento y empleando un juego calculador, esperando y contraatacando, pero que le faltó ambición para ampliar la ventaja que tuvo en gran parte del partido.



En la próxima fecha, Once Caldas visita a Envigado en el Polideportivo Sur. Entre tanto, Independiente Medellín recibe en el Atanasio al Deportivo Pasto.

Síntesis: Once Caldas 1-1 Independiente Medellín



Once Caldas: Sergio Román (6); Diego Peralta (5), Miguel Nazarit (4), Elvis Mosquera (5), David Gómez (5); Sebastián Guzmán (6), Juan David Rodríguez (6), Javier Reina (7), Marcelino Carreazo (6), Ménder García (5), David Lemos (5).

Cambios: Enríque Serje (5) por Sebastián Guzmán (13 ST), Darío Rodríguez (5) por David Lemos (15 ST), Andrés Correa (SC) por Javier Reina (28 ST).

D.T.: Hubert Bodhert.



Independiente Medellín: David González (5); Elvis Perlaza (5), Jesús Murillo (4), Andrés Cadavid (5), Dairon Mosquera (5); Adrián Arregui (6), Andrés Ricaurte (5), Didier Moreno (5); Didier Delgado (5), Déinner Quiñones (5), Germán Cano (8).

Cambios: Edwin Mosquera (5) por Déinner Quiñones (8 ST), Juan Manuel Cuesta (5) por Didier Delgado (19 ST), Steven Rodríguez (5) por Andrés Ricaurte (28 ST).

D.T.: Aldo Bobadilla.



Goles: Javier Reina (15 PT) para Once Caldas. Germán Cano (45+5 ST) para Independiente Medellín.



Amonestados: Marcelino Carreazo (24 PT), Diego Peralta (11 ST), Juan David Rodríguez (30 ST), Enríque Serje (35 ST), Andrés Correa (45+5 ST) para Once Caldas. Didier Delgado (15 PT), Jesús David Murillo (32 ST), Dairon Mosquera (41 ST), Didier Moreno (45 ST) para Independiente Medellín.



Expulsados: Hubert Bodhert (45+6 ST) para Once Caldas.



Figura: Germán Cano (8).

Árbitro: Nicolás Rodríguez (5).

Partido: bueno.



Estadio: Palogrande.

Asistencia: 8.000 espectadores aproximadamente.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín