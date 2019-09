Bucaramanga acabó con el invicto de Rionegro y sigue vivo en la Liga

Atlético Bucaramanga venció 2-0 al Rionegro Águilas, este viernes, en el estadio Alfonso López de la capital santandereana, en el juego que abrió la fecha 11 de la Liga II-2019. Los goles de John Pérez y de Sherman Cárdenas le sirvieron al cuadro ‘leopardo’, que tuvo en la semana el despido del técnico Hernán Torres, para conseguir su tercera victoria del semestre que lo deja parcialmente en el puesto 13, con 13 puntos. El Rionegro Águilas perdió un invicto de seis fechas, pero sigue por ahora entre los ocho primeros con 16 puntos.

El técnico interino Sergio Novoa tuvo un buen estreno, luego de asumir el reto de ocupar temporalmente el puesto dejado por el técnico tolimense Hernán Torres, quien fue cesado, luego de la derrota en el clásico del Oriente, que perdió 2-0 con el Cúcuta Deportivo.



El Bucaramanga abrió el marcador a los 9 minutos, con un remate de derecha dentro del área de John Freddy Pérez, tras una asistencia de Shermán Cárdenas. Es el tercer gol para el mediocampista de 31 años, quien ya le había anotado en esta Liga II al Cúcuta y al Pasto.



El de Pérez, que terminó dentro del arco defendido por Luis Delgado, fue el primero de los tres remates que se hicieron entre palos en el primer tiempo. El segundo se dio en el minuto 45 y lo hizo Carlos Ramírez, del Rionegro Águilas: un tiro de zurda desde fuera del área que detuvo Cristian Vargas.



El tercero fue del ‘Leopardo’ y terminó adentro: en el tiempo de adición de la primera parte (45+3) Cárdenas lanzó un tiro libre con la izquierda y que sorprendió al portero Delgado, quien pudo hacer más para sacarla, pero que vio como se le metió por debajo de su cuerpo para que el local celebrara el segundo gol del compromiso.



En la segunda parte, Rionegro pudo empatar con una llegada de Aldo Leao Ramírez en el minuto 58, quien lanzó un centro que cabeceó Andrés Rentería que atajó Vargas.



El cuadro ‘búcaro’ respondió a los 66 minutos con una jugada del uruguayo Steve Makuka, que finalizó Jean Paul Pineda, con un remate de derecha, que atajó Delgado.



Después no hubo mucho para contar. Bucaramanga ganó, cortó la racha positiva del Rionegro Águilas, y sigue vivo en su aspiración de llegar a los cuadrangulares de la Liga II -2019.

Síntesis

Atlético Bucaramanga 2 – Rionegro 0



Atlético Bucaramanga: Christían Vargas (6), Efrain Navarro (6), Steve Makuka (6), Jhonatan Ávila (6), Luis Mena (6), Elkin Blanco (6), Cesar Quintero (6), Jhon Pérez (7), Sherman Cárdenas (7), Sergio Romero (5) y Carlos Ibarguen (4).

DT (e): Sergio Novoa.



Rionegro Águilas: Luis Delgado (5), Jonathan Lopera (5), Carlos Ramírez (5), Jefferson Mena (5), Álvaro Angulo (4), Francisco Rodríguez (5), Mauricio Restrepo (5), Aldo Leao Ramírez (5), Juan Otálvaro (5), Jaider Obrian (4) y Anthony Uribe (4).

DT: Flabio Torres.



Partido: Bueno.

Goles Atlético Bucaramanga: Pérez (9 PT) y Cárdenas (47 PT).

Goles Rionegro: No hubo.



Cambios Atlético Bucaramanga: Jean Paul Pineda (5) por Ibarguen (18 ST), Gabriel Gómez por Cárdenas (30 ST) y Johan Caballero por Romero (37 ST).

Cambios Rionegro: Iván Rivas (5) por Restrepo (1 ST), Andrés Rentería (5) por Otálvaro (1 ST) y Gustavo Torres (5) por Ramírez (18 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.

Expulsados Rionegro: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Ávila (43 PT), Cárdenas (8 ST), Pérez (29 ST), Makuka (29 ST), Gómez (32 ST) y Vargas (42 ST).

Amonestados Rionegro: Restrepo (11 PT), Mena (7 ST), Delgado (28 ST) y Ramírez (28 ST).



Detalle: Sergio Novoa debutó con victoria como técnico profesional de Atlético Bucaramanga.

Figura: Sherman Cárdenas Atlético Bucaramanga (7).



Estadio: Alfonso López.

Asistencia: 3.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Carlos Herrera Bernal (7).





Síntesis por

JULIÁN CARREÑO.

El Tiempo Bucaramanga.