Delgado estuvo gigante y Rionegro Águilas se llevó un punto de Neiva

Atlético Huila y Rionegro Águilas empataron 1-1 este viernes, en el estadio Guillermo Plazas Alcid de la ciudad de Neiva, en juego de la fecha 13 de la Liga II-2019. La gran figura del encuentro fue el portero del cuadro antioqueño, Luis Delgado, quien fue vital con sus numerosas atajadas para que su equipo se llevara un punto de la capital opita.



Jader Obrian puso a ganar al equipo visitante con un gol de penalti, en el minuto 54, mientras que Víctor Moreno consiguió la anotación del empate para el conjunto local dirigido por Jorge Luis Bernal.

La primera parte terminó empatada sin goles, en gran parte, gracias a la destacada actuación del portero de Rionegro Águilas: Delgado tuvo cinco atajadas fundamentales ante un Huila que tuvo la posesión y las mejores llegadas. A los 16 minutos salvó un cabezazo de Ómar Duarte tras un centro de Bayron Garcés.



Dos minutos después fue Andrés Amaya el que intentó con un remate de pierna zurda dentro del área que de nuevo encontró bien ubicado a Delgado.



A los 25 Duarte volvió a probar al portero santandereano: remate desde fuera del área que de nuevo detuvo Delgado. Por su parte, Rionegro Águilas, que perdió por lesión a su experimentado mediocampista Aldo Leao Ramírez a los 16 minutos por lesión, solo tuvo una aproximación con Jacobo Escobar, quien remató al arco, pero salvó Giovanny Banguera.



Antes de ir al descanso, Lucho Delgado tuvo más trabajo bajo los tres palos ante los intentos de Duarte, que fue el que más intentó: a los 45, con un remate de cabeza y a los 45+2 con otro remate de media distancia.



En la segunda parte Huila tuvo una muy clara, aunque esta vez no fue Delgado sino el palo el que le negó el gol, ante el remate de Amaya, en el minuto 51.



Rionegro Águilas salió con una actitud diferente y jugó más cerca del área del Huila. Así llegó en el minuto 52 la falta de Luis Cardoza sobre Jáder Obrian, que el árbitro Biskmarks Santiago no dudó en sancionar como penalti. El mismo Obrian se encargó de convertirlo con un remate potente de derecha.



Huila comenzó a trabajar por el empate: y dos minutos después del gol volvió a llegar sobre la portería de Delgado: esta vez fue Duarte quien asistió a Bayron Garcés, quien remató de pierna derecha, pero nuevamente se encontró la figura del partido.



En el minuto 64 llegó el gol del empate: Víctor Moreno por fin pudo vencer al héroe de la noche, quien no pudo hacer nada ante el remate cruzado, luego del enganche que dejó a un rival en el suelo.



Delgado siguió en la misma línea: sacando todo. Así ocurrió en el minuto 80, con un tiro libre que pateó Harold Rivera; a los 82 con un remate de media distancia del mismo Rivera y al 90+3 tras un remate fuerte de Duarte, que salvó de forma espectacular.



Al final el empate 1-1 dejó al Huila de último en la tabla del descenso con 125 puntos, mientras que Rionegro está en el puesto 16 con 129. En la fecha 14, el Huila visitará al América, el próximo miércoles, mientras que el Rionegro Águilas será local frente al Jaguares, el martes.