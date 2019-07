Lo bueno, malo, feo y más de la tercera fecha de la Liga II-2019

Este domingo finalizó la tercera fecha de la Liga, en la que se disputaron los 10 partidos correspondientes a una nueva jornada. El saldo es favorable para algunos equipos que continúan invictos, sin embargo, ninguno de los equipos que ganó sus dos primeros partidos pudo continuar con la racha de victorias.



Como es habitual, en FUTBOLRED hacemos un completo resumen de los hechos más destacados de este fin de semana.

Lo bueno

Millonarios volvió al triunfo y aunque sufrió más de lo esperado, consiguió una importante victoria en condición de visitante por 2-1 frente a Bucaramanga, que no levanta cabeza y sigue sin ganar en la presente Liga.



Envigado volvió a ganar y es uno de los líderes e invictos del presente certamen. El equipo de Eduardo Lara, con la pelota quieta como principal aliada, venció de manera contundente a Cúcuta, que sufrió con cada cobro del equipo naranja de Antioquia.



Deportes Tolima festejó por primera vez en lo corrido de la Liga y aunque tres fechas no son demasiado, la hinchada del equipo pijao se encontraba extrañada luego de un arranque poco prometedor por parte del elenco de Gamero, acostumbrado a pelear en cada nueva edición del torneo.



Ninguno de los encuentros disputados concluyó sin goles y en total se marcaron 26 tantos que le permitieron a los hinchas de los diferentes equipos festejar tanto en los estadios como en sus hogares.



Once Caldas fue otro de los que consiguieron su primera victoria y lo hizo de manera contundente frente a un Deportivo Pasto que no arrancó nada bien luego de un primer semestre en el que hizo las cosas de gran manera.



Lo malo

Santa Fe sigue sin conocer la victoria en el torneo y Camps no encuentra respuestas en un equipo que preocupa a su hinchada y a su dirigencia. En esta ocasión el cuadro cardenal cayó en casa frente a Alianza Petrolera por 0-1.



Deportivo Pasto no arranca después de que el equipo fuera desarmado luego de un buen primer semestre. Los dirigidos por Alexis García, vigentes subcampeones del fútbol colombiano, no han podido demostrar la misma superioridad del certamen anterior y luego de empatar sus dos primeros partidos cayeron frente a Once Caldas.



Los equipos que llegaron como líderes a esta tercera fecha de la Liga no pudieron mantener su racha ganadora y apenas algunos alcanzaron el empate. Medellín y Cúcuta perdieron, mientras que América y Cali empataron.



Águilas, Unión Magdalena, Independiente Santa Fe y Bucaramanga apenas han sumado un punto de nueve posibles y tanto los de Rionegro como los de Santa Marta sufren con el descenso, por lo que deben empezar a sumar si no quieren perder la categoría para el próximo año.



Lo feo

La expulsión de Mauricio Duarte en el partido entre Envigado y Cúcuta. El jugador del equipo de Pablo Garabello mostró toda su impotencia a pocos minutos del final del partido y luego de que un recogebolas tardara en entregarle el balón, el futbolista reaccionó de manera violenta y lo pisó.

AGREDIÓ A UN RECOGEBOLAS: Mauricio Duarte del #Cúcuta fue expulsado ayer por el árbitro Ospina tras pisar a un alcanza pelotas. La suspensión podría ser de 2 a 6 fechas, más una multa de 3 a 6 salarios mínimos legales vigentes. pic.twitter.com/ghyvr2pAkk — 🖥 EL VAR CENTRAL (@ElVarCentral) July 28, 2019

La iluminación del estadio Pascual Guerrero sigue siendo un problema. En esta ocasión en medio del partido entre América y Patriotas, las luces de la cancha volvieron a fallar y el partido tardó en reanudarse para la disputa de la segunda parte.



La patada que le costó la expulsión a Cristian Moya. El futbolista llegó a destiempo para el cierre y estuvo cerca de pegar una patada a su rival en la cara.



El dato

Medellín no perdía en condición de local desde el 4 de marzo de 2018 y en esa ocasión también fue Junior el encargado de derrotarlo por 1-2 con goles de Luis Carlos Ruiz y Yimmi Chará.

El golazo

‘Chicho’ Arango fue el encargado de poner a festejar a los hinchas de Millonarios y a Jorge Luis Pinto con un hermoso gol de taco que le permitió conseguir el triunfo al cuadro embajador sobre Bucaramanga.

La polémica

Hernán Torres fue protagonista de una breve discusión con un periodista luego de que éste lo cuestionara respecto a la presencia de un futbolista en el terreno de juego. El técnico de Ibagué mostró su carácter y respondió de manera fuerte a quien lo interrogó.

Los mensajes a Egan Bernal

Antes de la conclusión de la fecha se presentó la victoria de Egan Bernal en el Tour de Francia y varios equipos aprovecharon el momento para saludar el gran campeón de la vuelta ciclística más importante del mundo.