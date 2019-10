Ciciliano fue duro: criticó el paro del fútbol colombiano y Acolfutpro

El paro de futbolistas en Colombia, que anunció Acolfutpro después de la negativa de la Dimayor a sentarse a conversar y negociar un pliego de peticiones de los jugadores, es inminente. Así lo anunció la agremiación, asegurando que el 2 de noviembre habrá cese de actividades para la última fecha de la Liga II y la tercera jornada de los cuadrangulares en el Torneo de Ascenso.

Sin embargo, no todos los que han jugado fútbol profesional están de acuerdo con la decisión del cese de actividades. Es el caso de Ricardo Ciciliano, exfutbolista que reprochó la decisión de parar el fútbol colombiano; además criticó a los principales representantes de la Acolfutpro.



“Ese cese de actividades (huelga) de futbolistas es solo por generar publicidad, es para dar cara en televisión ese representante de la Asociación de Futbolistas, argumentando que los jugadores entraron en cese de actividades, cuando son ellos los que manipulan a los jugadores a protestar”, fue la primera frase fuerte de Ciciliano, quien recordó que perteneció a la agremiación en su época de futbolista activo, “si no que después me retiré, porque los que ganan son ellos”.



Según Ciciliano, de los puntos que argumenta Acolfutpro, “el más valioso para ellos es tener un partido de la Selección Colombia para seguir generando dinero”.



El barranquillero, de 43 años, pidió a los jugadores que presenten más atención al gremio, “cambiando sus actuales fundadores para empezar y cambiando los estatutos de dicha organización, para pensar realmente en nosotros los jugadores y exfutbolistas. Nuestros derechos sí son vulnerados y se busca generar soluciones, pero la Asociación de Futbolistas busca una disputa donde los perdedores vamos a seguir siendo los jugadores”.



“Lo expreso sin ningún resentimiento, porque a lo hecho pecho. Pero hay que cambiar o modificar los actuales representantes de los jugadores”, culminó su postura Ciciliano.