Rionegro sigue depurando su plantel para la temporada 2020

Luego de salvarse del descenso, pero al no clasificar a los cuadrangulares, Rionegro Águilas Doradas continúa trabajando, pensando en hacer una mejor campaña en el 2020. Ya son tres jugadores que no continuarán con los ‘dorados’; Gustavo Torres, quien fue despedido por faltas a la disciplina del equipo y ya retornó a Nacional, Gilberto García quien no logró un buen desempeño en el último semestre con el equipo y Elacio Córdoba, de pocos minutos de juego y quien este jueves se le notificó que no continuará con el conjunto rionegrero.

A esto se suma la no continuidad del técnico Flabio Torres, quien venía trabajando con el equipo desde abril como manager y desde junio como entrenador. Logrando un rendimiento del 38%, producto de ocho partidos ganados, 14 empates y 11 derrotas en 33 partidos.



El conjunto del oriente antioqueño seguirá entrenando en su sede deportiva hasta la segunda semana de diciembre, mientras transcurra este tiempo, se seguirán tomando decisiones en cuanto a la llegada y salida de jugadores.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín