Rionegro, a aprovechar la crisis y seguir hundiendo a Bucaramanga

A pesar de que Bucaramanga marcha en el último lugar de la tabla y viene de ser goleado 4-0 por Envigado, para los del oriente antioqueño esto no es motivo para especular que este domingo van a ganar los tres puntos fácilmente. El partido, por la fecha 6 de la Liga I-2020, se jugará a las 5:20 p.m. en el Alfonso López.

Las Águilas están pensando más en la cautela y en la concentración que deberán tener para que los bumangueses no los sorprendan por las bandas y con un juego ofensivo rápido.



“Durante toda esta semana trabajamos de la mejor manera para sacar un buen resultado. Sabemos que es un equipo que viene golpeado, pero vamos a hacer lo nuestro. Queremos ir a ganar porque nuestra meta es estar en lo alto de la tabla de posiciones. El domingo deberemos defender bien y atacar con ganas para poder hacer daño”, manifestó el lateral izquierdo Álvaro Angulo, quien en el partido anterior volvió a jugar luego de tres meses de incapacidad.



Frente a este hecho manifestó que se sintió muy bien regresar a la cancha, pero lo más importante fue la confianza de sus compañeros y del cuerpo técnico que lo llenaron de motivación.



“En el partido anterior me costó un poco adaptarme en lo físico, venía de tres meses sin jugar. No obstante, superé esa etapa y ya me siento a punto para responder a las exigencias del torneo”, confesó Angulo.



La principal novedad en la nómina titular de Rionegro será la ausencia del volante de marca Jonny Mosquera, pues en el partido anterior contra Tolima sufrió una ruptura total de ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, su tiempo de recuperación será de dos meses y medio. En su lugar estará Juan Pablo Díaz.



El resto del plantel será el mismo que igualó 1-1 en el Alberto Grisales contra los tolimenses.



“Estuve muy contento de debutar como jugador profesional en el partido anterior contra Tolima. Reconozco que tuve pases erráticos, pero con trabajo voy a ir mejorando, tal vez fueron los nervios. El técnico Stifano me dijo que cumplí con las tareas y expectativas. En el partido de este domingo tenemos que estar pendientes del juego por las bandas de Bucaramanga, ya que los laterales se sueltan bastante, también tenemos que estar compactos para que tampoco puedan entrar por el centro”, concluyó Juan Pablo Díaz.



ATLÉTICO BUCARAMANGA CON TÉCNICO INTERINO RECIBE A RIONEGRO.



Atlético Bucaramanga recibe a Rionegro en la sexta fecha de la liga I – 2020. El equipo leopardo que retorna a su estadio, Alfonso López, después de haber disputado los dos primeros partidos en la ciudad de Barrancabermeja, por cuadrangular final de torneo preolímpico de fútbol Tokio 2020.



Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana fueron dirigidas por el director técnico interino, Sergio Novoa, quien experimentó algunas variantes de cara a mostrar un equipo ordenado en defensa, con tenencia de balón y efectividad en el frente de ataque.



“Hemos realizado un trabajo buscando darle mayor dinámica al equipo, que los jugadores vuelvan a tener confianza en sí mismos, con orden en defensa y con volumen ofensivo en el último cuarto de cancha. Hemos visto diversas alternativas y se harán algunas modificaciones para encontrar el camino a gol y poder sumar los tres puntos. Por el momento, tengo la responsabilidad de dirigir el equipo para este partido y espero que juguemos bien y podamos obtener la primera victoria del campeonato”, afirmó el director técnico encargado, Sergio Novoa.



El onceno leopardo tendrá una intención ofensiva en condición de local, algunas de las variantes que tendrá el equipo para el partido, será el regreso de Homer Martínez como defensa central en reemplazo de Gustavo Chará y en el medio campo, debutará el volante Daniel Restrepo. Así mismo, hay que manifestar que el mediocampista, Jhon Pérez, no será tenido en cuenta puesto que continúa resentido de una lesión muscular.



“Estamos realizando un trabajo a fondo con la intención de mejorar en la parte futbolística. Este partido en condición de local resulta importante para nosotros ganar y obtener los tres puntos, para eso hay que jugar bien sacar el arco en cero y que en la parte de arriba logren convertir gol. Esperamos que la afición nos acompañe en nuestro estadio”, expresó el defensa central uruguayo Steve Makuka.



Atlético Bucaramanga es último de la liga con tan solo dos puntos y un rendimiento de tan solo el 13 por ciento, números muy bajos que le costaron el puesto al director técnico José Manuel Rodríguez, quien salió de la institución, después del resultado adverso 4 por cero frente a Envigado.



Alineación probable:



Atlético Bucaramanga: Cristian Vargas, Jair Palacios, Steve Makuka, Homer Martínez, German Gutiérrez, Daniel Restrepo, Henry Rojas, Roger Torres, Brayan Castrillón, Johan Caballero y Diego Herazo.



Director Técnico (e): Sergio Novoa.



Rionegro Águilas: Carlos Bejarano; Mateo Puerta, Jeisson Quiñones, Carlos Ramírez y Álvaro Angulo; Juan Pablo Díaz, Óscar Hernández, Andrés Rentería y John Fredy Salazar; Brayan Fernández y Anthony Uribe.



DT: Francesco Stifano.



Por JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo Bucaramanga.

Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro