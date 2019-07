Tolima necesita una victoria en el inicio de Liga: visita a Rionegro

Tolima y Rionegro abren la tercera jornada de la Liga II-2019 este viernes a las 7:30 p.m. en el estadio Alberto Grisales, en Rionegro. Ambos equipos no han podido ganar en el inicio del torneo, aunque los antioqueños ya sumaron un punto. Los pijaos, por su parte, llegan con dos derrotas.

Con respecto a la posibilidad de jugar frente a Aguilas, David Manzano afirmó “Es una oportunidad que debo aprovechar, en resultados no se arrancó bien, ahora como visitantes queremos tener el primer triunfo, llegué a un equipo que es protagonista, la idea es aportar mis condiciones, ser un buen enlace con los delanteros y hacer una buena presentación a nivel colectivo”.



Jugar en condición de visitante contra Águilas le cae bien al Vinotinto y Oro, desde 2014 no se pierde en campo del equipo antioqueño, el último enfrentamiento fue en el primer semestre de 2018 y se saldó con victoria 1-3 por parte de los dirigidos por Alberto Gamero, estadística que se espera mantener en este torneo.



Rionegro, necesitado de puntos.



Así como están las cosas, las Águilas están necesitando puntos para salir de la zona roja de la tabla del descenso, mientras que Tolima no quiere estar en la última casilla de la tabla de clasificación.



“En la fecha anterior pudimos sumar, el déficit nuestro en la tabla es haber perdido de local contra Cúcuta en el arranque del semestre. Es por eso que estamos con la intención de recuperar el máximo de puntos, esta obligación es más exigible cuando estamos en nuestra cancha”, manifestó Flabio Torres, técnico de Rionegro.



“Contra Tolima va a ser un partido importante. Ya sumamos nuestro primer punto, pero va a ser más positivo siempre y cuando logremos los tres puntos de local. Es un rival muy importante, protagonista del torneo”, concluyó Torres.



Alineaciones probables:



Rionegro Águilas: Luis Delgado; Elacio Córdoba, Jefferson Mena, Álvaro Angulo y Carlos Ramírez; Francisco Rodríguez, Jáder Obrian, Iván Rivas, David Contreras y Aldo Leao Ramírez; Jacobo Escobar.

D.T.: Flabio Torres.



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Sergio Mosquera, José Moya, Danobis Banguero; Bernaldo Manzano, Carlos Robles, Larry Vásquez, David Centeno, Alex Castro; Marco Pérez.

D.T.: Alberto Gamero



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro



Guillermo González

Para El Tiempo

Ibagué