El consejo de Robayo para hacerle frente a la crisis de Millonarios

El que es para muchos un ídolo del equipo azul, Rafael Robayo, expresó lo que piensa respecto a la situación por la que pasa Millonarios en el fútbol colombiano.

Hay una preocupación generalizada entre la hinchada, y Rafael Robayo, un estandarte para los seguidores del embajador expresó su opinión en entrevista con ‘El Alargue’.



Robayo recordó su trabajo con el DT Alberto Gamero cuando militó en el Tolima. “Gamero es un gran trabajador, sé lo que él desea con Millonarios, la idea futbolística por la cual está trabajando para mostrarle a la afición; es de paciencia, es de darle tiempo para poder trabajar”.

El referente azul insistió en que la responsabilidad es de los futbolistas: “Es responsabilidad del jugador de asumir este momento difícil, de trabajar y ponerle el pecho a la brisa”.

“La actitud es fundamental. Millonarios necesita que los jugadores empiecen a darse cuenta el entrenador que tienen y la institución que están representando, para que cambien un poco la manera de tomar los partidos”, dijo el jugador.



“Un equipo grande no puede permitirse que se lleven cuatro fechas y no se gane todavía un partido”, concluyó Robayo.



El equipo ha jugado cuatro partidos en la actual Liga -2020 y aún no saborea la victoria. Sucumbió frente a Deportivo Pasto en el Campín, ante La Equidad se quedó a iguales y tanto Cúcuta como Jaguares le dieron la derrota.