El último '10' de Santa Fe sigue su carrera: este es su equipo

Independiente Santa Fe se alista para competir en la Liga I-2020 y en la Copa Colombia. Por estos días, el cardenal adelanta su pretemporada en Bogotá, dándole rodaje al plantel que eligió Harold Rivera después de sacar a más de 15 jugadores y de salir de algunas de sus figuras. Incluso varios salieron en medio de polémicas y con el descontento de la afición.

Varios de los futbolistas que dejaron la institución albirroja ya consiguieron equipo. Otros siguen a la espera y unos cuantos contemplaban el retiro, pues en la temporada anterior poco jugaron o tuvieron que reponerse de lesiones.



En Santa Fe muchos jugadores no tuvieron las oportunidades que esperaban o simplemente no supieron aprovecharlas. Es el caso del último '10' albirrojo.



Roger Torres llegó para la Liga II-2019 y llevó la icónica camiseta que tenía Omar Pérez. Proveniente del Junior, el volante no pudo cumplir con las expectativas y jugó poco, siendo suplente y sin dar muchas soluciones en su juego. Así, terminó su préstamo y ya confirmó su destino, en otro equipo del fútbol colombiano.



Así, Torres reforzará al Atlético Bucaramanga, esperando tener más continuidad y peso en el equipo leopardo.