La imagen que le duele y trae nostalgia a muchos hinchas de Santa Fe

Independiente Santa Fe enfrentará este domingo, desde las 2 de la tarde, a Patriotas Boyacá, en partido correspondiente a la quinta fecha de la Liga II-2019. El compromiso en El Campín servirá para el debut del entrenador Harold Rivera, quien asumirá por este semestre para sacar al cardenal de la adversidad, tras la salida de Patricio Camps de la dirección técnica.

Entre los concentrados una de las novedades es la convocatoria de Roger Torres, quien llegó esta semana como uno de los últimos refuerzos que inscribió Santa Fe, proveniente del Junior de Barranquilla. El volante creativo arrancará el juego como suplente, pero su presencia supone una de las cosas más tristes y nostálgicas para gran parte de la afición albirroja.



Torres suplirá la ausencia del ídolo cardenal, Omar Pérez, quien no se ha terminado de recuperar de una lesión de rodilla y por eso la directiva santafereña decidió no inscribirlo para este semestre. La decisión de no contar con el argentino ha causado división, y muchos exigieron un mejor trato al ‘10’, para que pudiera retirarse jugando un último partido este semestre, en la cancha, aunque la decisión fue otra.



Así, la esposa de Roger Torres publicó una foto del futbolista en el camerino cardenal. Emocionada por la nueva oportunidad para su amado, ella puso una imagen que puede causar dolor a muchos en Santa Fe, pero orgullo para ella y para Roger, pues se ve la camiseta ‘10’ albirroja, que a partir de este domingo pasa a manos de Torres, y dejará de ser, por lo menos este semestre, de Omar Pérez.