Una cara totalmente distinta: errores de Santa Fe contra Millonarios

Santa Fe perdió y mostró una cara totalmente distinta en el 3-1 en contra frente a Millonarios. El cuadro rojo tuvo un muy mal partido y dejó preocupación por un lado, pero tranquilidad por el otro debido a que hay tiempo para mejorar, pues siguen en pretemporada.



Los cardenales tienen algunos puntos críticos en los que se debe enfatizar Harold Rivera para el inicio de la Liga, pues tendrán el encuentro como visitante frente a Once Caldas y deben pulir todos estos errores en los próximos días para la competencia local.

Primero, la definición. Aunque es un tema que se da porque llegaron dos delanteros nuevos: Diego Valdés y Patricio Cucchi, los dos atacantes deben tomarse confianza y ratificar las razones por las que llegaron. En este partido, los dos jugadores tuvieron una acción de juego que no se podía errar.



Seguimos con la defensa. Harold Rivera contaba que está probando a Jeisson Palacios y Alexander Porras en la defensa debido a que Carlos Arboleda y Nicolás Hernández no pueden estar en este primer partido de Liga. Sin embargo, Palacios se sigue adaptando y no ha logrado encontrar el punto correcto junto a Fainer Torijano. Porras, por su parte, es un joven de la cantera que se le notó la falta de recorrido, pero para esto son los partidos amistosos y el canterano puede seguir tomándose confianza.



Nerviosos y ansiosos. En ocasiones, los futbolistas iban al ataque y al parecer no acataban lo que se había hablado con Rivera, pues cerraban en vez de abrir la cancha, o no acompañaban las jugadas. A esto se le suman malas entregas y, al final, solamente buscar el contacto y el juego fuerte contra los rivales, que ocasionó un sinfin de amarillas.



Los refuerzos. Son buenos los nombres que llegaron al equipo, pero no se han podido acoplar hasta el momento. Kelvin Osorio, posiblemente, es el único que ha rendido en estos dos encuentros y habrá que darle tiempo a los recién llegados, así como a los nuevos nombres para que se acoplen a la idea que busca Rivera. Cucchi, Valdés, Gómez, Orozco, Palacios, Mosquera y Ballini deben mejorar para el inicio de la Liga.