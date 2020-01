Harold Rivera, ansioso por volver: prepara y trabaja a Santa Fe

El entrenador de Independiente Santa Fe, Harold Rivera, habló en rueda de prensa en la previa al inicio del torneo ESPN, contando varios detalles de lo que ha sido la pretemporada cardenal y lo que espera de su equipo en el 2020.

Rivera se mostró muy optimista para lo que será el 2020 de Santa Fe, luego tremenda que se logró el año pasado luego de los malos resultados. Sin embargo, fue claro al afirmar que eso ya pasó, y ahora lo importante es que los refuerzos se acoplen al modelo del equipo.



"El equipo no andaba en su mejor momento, pero los muchachos se concentraron y lograron algo importante, pero eso ya pasó. Este torneo será interesante para darle minutos a los nuevos jugadores, para que se acomoden a la altura, que no es fácil" contó el entrenador cardenal.



También contó lo que espera de Yohandry Orozco, jugador que esta próximo a firmar con Santa Fe, según informó el mismo club. No obstante, el jugador no hará parte del torneo amistoso.



"Esperamos que Yohandry Orozco pueda estar con nosotros muy pronto, no estará en estos partidos", contó el entrenador cardenal.



Sobre las expectativas que tiene para esta temporada, Rivera afirmó que tiene la esperanza de que el equipo inicie con la misma fuerza que terminó el 2019, a pesar de las complicaciones económicas del club.



"Hay una base del equipo, eso es importante. Esperamos poder potenciar lo que tenemos, sabemos la situación económica de Santa Fe, pero queremos empezar la misma fuerza con la que terminamos", dijo esperanzado el tolimense.



Siendo así, Santa Fe debutará en el Torneo ESPN contra Deportivo Cali, paso así empezar a mostrar lo que será su estilo de juego para el año 2020.