La buena 'duda' que atormenta a Rivera para el partido contra Cali

Santa Fe se sigue ilusionando con llegar a la final luego del importantísimo triunfo que tuvo frente a América de Cali en los cuadrangulares del grupo B. El cuadro rojo, ahora, visita al Deportivo Cali y tendrá un difícil partido en Palmaseca.



Harold Rivera, quien le dio otra cara al club que iba último y logró clasificar, ahora tiene una duda para enfrentar a los azucareros, que hace referencia al mediocampo.

Durante toda su estadía, Andrés Pérez era quien comandaba la mitad del campo junto a Daniel Giraldo. Los dos, de gran nivel, se convirtieron en las piezas clave y no dejaron su lugar en Santa Fe.



Sin embargo, Andrés Pérez había sufrido una lesión muscular y necesitó el cambio obligado para varios partidos. Su reemplazo fue Sebastián Salazar, quien también logró entrar en gran nivel y ha ayudado en las 13 fechas de invicto que tiene el cardenal.



Ahora, contra América ya estaba disponible Andrés Pérez, pero finalmente fue suplente de Sebastián Salazar e ingresó en el segundo tiempo. Ahora, contra Cali, está la duda de Rivera. ¿Quién usar en el mediocampo?



El gran nivel y jerarquía de Pérez se 'pelea' con el importante momento y dedicación que tiene Salazar, quien ha respondido junto a Daniel Giraldo, el inamovible. En la práctica de este martes, antes de viajar a Cali, Rivera probó con los dos (Pérez-Giraldo, Salazar-Giraldo), pero finalmente no dio detalles de qué volante usará. Sí que es bueno tener esas dudas por buen nivel y no por bajo rendimiento...