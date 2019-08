El león tuvo actitud, pero no rugió: Santa Fe igualó 0-0 con Patriotas

Independiente Santa Fe empató este domingo 0-0 con Patriotas en El Campín, en el debut de Harold Rivera como técnico cardenal. El equipo bogotano mostró otra actitud, creó opciones de gol, pero sigue sin anotar y sin ganar en el campeonato.

Santa Fe tuvo posibilidades muy claras para anotar. A los 10 minutos, Maicol Balanta arrancó en velocidad por derecha, metió un centro a la izquierda, y Fabio Burbano falló en el área, enviando la pelota muy desviada. La opción fue clara, la definición fue errada. El expreso bogotano era el que mandaba, el de la necesidad, así que se fue encima de su rival buscando el gol, sin desesperarse y tratando de hacer jugadas correctas.



A los 21, un cabezazo de Duque se fue por arriba, tras un buen centro de tiro de esquina de John Velásquez. El cardenal insistía, pero no anotaba.



Patriotas nunca fue un rival de peligro en el primer tiempo. No quiso o no pudo, lo cierto es que no complicó en su juego al local y no inquietó el arco de los cardenales.



El cuadro albirrojo no bajó los brazos. Las ganas se valoran, pero no son suficiente. El orden del equipo también se reflejó, aunque Patriotas contó con una posibilidad de gol en el segundo tiempo, conjurada con una gran atajada de Leandro Castellanos.



Al final, otro 0-0. Otro juego sin ganar, sin anotar. Otro compromiso en el que se ceden puntos de local, a pesar de que fue la primera unidad en casa este semestre. Y en la sexta fecha, se viene una difícil visita al Junior.



Síntesis

Independiente Santa Fe 0-0 Patriotas Boyacá



Santa Fe: Leandro Castellanos (6); Carlos Arboleda (6), Fáiner Torijano (6), Dixon Rentería (6), Federico Arbeláez (6); Juan Daniel Roa (6), Andrés Pérez (6); Maicol Balanta (5), John Velásquez (6), Fabio Burbano (5); y Jefferson Duque (5).

Cambios: Roger Torres por Jhon Velásquez (19 ST), José Palacios por Fabio Burbano (28 ST), Guillermo Murillo por Maicol Balanta (33 ST).

D.T.: Harold Rivera.



Patriotas: Eder Chaux (7); Israel Alba (5), Jerson Malagón (6), Martín Payares (5), César Hinestroza (5); Maicol Medina (5), Almir Soto (6); Carlos Rivas (5), Kelvin Osorio (5), Freddy Salazar (5); y Brayan Fernández (5).

Cambios: Julián Buitrago (5) por Maicol Medina (1 ST), Cristian Barrios por Freddy Salazar (25 ST), David Castañeda por Brayan Fernández (35 ST).

D.T.: Diego Corredor.



Goles: no hubo.



Amonestados: Andrés Pérez (27 PT), Fáiner Torijano (45 PT), Juan Daniel Roa (36 ST), en Santa Fe. Kelvin Osorio (19 PT), Julián Buitrago (9 ST), Martín Payares (15 ST), en Patriotas.



Expulsados: no hubo.



Asistencia: 8.898 espectadores.



Figura: Eder Chaux (7).



Árbitro: Jorge Andrés Tabares.



Estadio: El Campín.



Partido: regular.