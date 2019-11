La gran fortaleza de Santa Fe, según Rivera, para los cuadrangulares

Santa Fe está en el grupo B de los cuadrangulares junto a América, Cali y Alianza Petrolera. El conjunto rojo tiene duros partidos y necesita reafirmar lo hecho en el semestre, principalmente en las últimas jornadas, para lograr el paso a la final.



Harold Rivera, quien tomó el equipo y logró cambiar la cara totalmente del club, habló en 'Win Sports' tras conocerse el grupo que afrontará el equipo bogotano. La principal fortaleza: la localía, pues tendrá tres duros viajes; dos a Cali y uno a Barrancabermeja.

"Un grupo bastante duro y complicado, los dos grupos son muy difíciles. Dos viajes a la ciudad de Cali y a Barranca que no es fácil, pero sabemos que de local nos va bien. Esperamos arrancar con pie derecho", empezó diciendo.



Bogotá y El Campín son las principales fortalezas que ve Harold Rivera para afrontar los cuadrangulares. Ahora, esperar lo que sucede, pues el cuadro cardenal no ha podido ganarle a ninguno de los equipos del grupo en este semestre.



"Esperamos que se siga haciendo el buen trabajo en Bogotá, América es gran rival y esperamos el impulso que tenemos. Al final, por qué no soñar con un pase a la final. No es fácil, pero se puede soñar, independientemente el grupo que sea iba a ser complicado. Esperamos que los hinchas nos acompañen y poderles dar una alegría. Esperamos que con los muchachos lo logremos. Queremos aprovechar nuestra localía y trataremos al máximo de aprovecharla. No estuve contra Alianza y sí contra América; es el que menos me ha gustado, pero es otra instancia y arrancamos de cero. Arrancamos en situaciones similares con puntos. Estamos en un gran nivel y eso nos ilusiona", finalizó.