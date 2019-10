Santa Fe sueña con una hazaña más: dos fechas le bastan para ser líder

Santa Fe vive uno de sus mejores momentos en el año luego del muy mal inicio que tuvo, pues llegó hasta a sonar para pelear descenso. Ahora, con siete victorias en línea y ni un solo gol en contra, Santa Fe pasó del último puesto al séptimo y ya pelea para estar entre los primeros ocho.



El cardenal, ahora, busca una nueva hazaña e incluso puede ser líder en estas dos fechas siguientes que le quedan: Huila y Cali. Aunque no depende solo del rojo, sí existe la posibilidad.

¿Qué necesita para ser líder en dos fechas?

Santa Fe enfrentará este miércoles a las 8:00 p.m. a Huila en El Campín y luego se medirá con Cali en Palmaseca, el próximo sábado a las 6:00 p.m. El conjunto rojo, que tiene 26 puntos, debe empezar por sí mismo y ganar los dos encuentros que le vienen; así sumaría 29.



Los cardenales necesitan que Alianza Petrolera pierda sus dos próximos compromisos contra Pasto y Tolima. Es el primer paso, si gana o empata alguno no se puede lograr el liderato.



Luego está Nacional, que tiene sus juegos contra Patriotas y Rionegro. El cuadro verde no puede ganar ninguno de los dos encuentros, tiene 27 puntos. Si empata los dos, llega a 29 y siguen las posibilidades.



Por otro lado, llega Millonarios. El conjunto azul necesita hacer lo mismo que Nacional, pues comparten mismas unidades. Los embajadores no pueden ganar contra Tolima ni América; sirven dos empates.



Finalmente, están Junior y Cúcuta. Ambos equipos tienen 25 puntos y pueden ganar un juego y empatar el otro; no se puede ganar los dos. Si alguno pierde un partido, automáticamente le 'ayudan' a Santa Fe para esto. Los tiburones se miden con Cali y Pasto, mientras que los motilones con Medellín y Patriotas.