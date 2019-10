Santa Fe: el equipo heroico que se ilusiona en los cuadrangulares

Independiente Santa Fe, equipo histórico del fútbol colombiano, es la gran sorpresa de los cuadrangulares de la Liga II-2019. Hasta la novena jornada del campeonato, nadie se hubiera imaginado al cardenal en la lista de equipos clasificados, pues era último en la tabla y en la reclasificación anual; pero gracias a una heroica campaña, de la mano del técnico Harold Rivera, se metió en la quinta posición y ahora se ilusiona con llegar a la final y luchar por un inesperado título.

Fortalezas

* La mentalidad: cuando llegó Harold Rivera, trabajó la fortaleza mental y el positivismo. Convenció a los jugadores de que podían salir de la crisis en la que encontró al equipo y ganarle a cualquier rival. Ahora los futbolistas albirrojos creen en su trabajo y en que pueden lograr cualquier objetivo.



* Su defensa: el récord de Leandro Castellanos con el arco imbatible, que se metió como la segunda marca más larga en la historia del fútbol colombiano, habla claramente de la disciplina defensiva que tiene el equipo cardenal.



* Una columna de experiencia: Castellanos, Fáiner Torijano, Andrés Pérez, Fabián Sambueza y Jefferson Duque, han sido fundamentales para guiar a varios jóvenes del plantel.



Debilidades

* Plantel corto: cada vez que hubo lesiones, expulsiones, o que el entrenador quiso rotar la nómina, Santa Fe sufrió. Si bien hay un equipo tipo, casi de memoria, está claro que las variantes no cumplen de la misma forma.



* Las circunstancias: Santa Fe escapó del sótano de la tabla y de no tener un bajo promedio para el descenso el próximo año. Esos objetivos los afrontó y los cumplió. Ahora tendrá que ser protagonista, una presión diferente pues es pensar en la gloria. Y el gran miedo de muchos es que no esté preparado para las mieles de la gloria, pues todo el semestre fue más angustia.