Santa Fe y un urgente problema por solucionar: ¿y la definición?

Santa Fe jugó su primer partido en El Campín de esta Liga I-2020 y, desafortunadamente, no pudo ganar en su casa. El cuadro rojo empezó ganando el partido, pero finalmente recibió un gol en contra y todo quedó igualado por 1-1.



Envigado, rival del león, llegó una sola vez y fue por medio de tiro libre -que terminó en golazo-. El conjunto cardenal manejó el partido, llegó con varias opciones claras de gol, pero no logró concretar.

Recordemos, en primer lugar, que sus goleadores del semestre pasado salieron del club. Jefferson Duque volvió a Nacional y Maicol Balanta salió por la puerta de atrás hacia Medellín.



Así, los reemplazos fueron Mauricio Gómez, Patricio Cucchi y Diego Valdés. Sin embargo, los tres futbolistas tuvieron sus opciones en este partido, pero no lograron concretarlas.



El cuadro rojo anotó gol por medio de Jeison Palacios, central que marcó el primer y único tanto hasta ahora del león capitalino. Los delanteros y extremos no tuvieron un buen juego y perdieron varias oportunidades en el ataque.



Esta fue la principal razón para perder los dos puntos adicionales que tenía Santa Fe en su bolsillo, pues fue más que Envigado. La definición le dejó una mala pasada al rojo, que desaprovechó y pecó para que Envigado empatara el partido.



Para el próximo partido, contra Rionegro, el equipo cardenal debe mejorar este tema si quiere sumar sus primeros tres puntos de la Liga. Recordemos que en las dos primeras jornadas dejó empates, 0-0 con Once Caldas y 1-1 con Envigado.