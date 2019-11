Se inspira: Santa Fe y sus finales felices tras arrancar con victoria

Independiente Santa Fe sigue acumulando alegrías para su hinchada. Luego de su renacer en la fase regular y su histórica buena racha que lo metió en los cuadrangulares, el conjunto ‘cardenal’ tuvo un arranque ideal al vencer en casa 2-1 al América de Cali, el rival directo por el cupo a la final.

Ya son 13 fechas sin derrotas para el rojo capitalino y sus hinchas pueden seguir ilusionándose con otra hazaña: pues el dato que ocupa este artículo tiene que ver con varios finales felices que tuvo el cuadro rojo en cuadrangulares, luego de tener un arranque con el pie derecho, como el que tuvo este fin de semana.



Los datos son contundentes:

- En torneos cortos Santa Fe jugó 11 series de cuadrangulares y en la primera fecha ganó cuatro veces, empató cuatro y perdió tres veces.



- El equipo ‘cardenal’ terminó primero del grupo, es decir, ganó el cupo a la final, en tres de las cuatro ediciones en las que comenzó victorioso: Liga I-2005, Liga I-2012 y Liga II-2014.



- Santa Fe ganó el título en dos de esas tres finales que jugó tras comenzar con victoria en la primera jornada: Liga I-2012 y Liga II-2014.

¿Cómo fueron esos cuadrangulares en los que el rojo pegó primero?



Liga I-2005 – subcampeón

Sus rivales en el Grupo B fueron Envigado, Once Caldas y Huila: en la fecha 1 tuvo que recibir al cuadro opita al que venció con un contundente 4-2 (doblete de Léider Preciado, Carlos Ortiz y Nelson Flórez).

Santa Fe llegó a la final de la Liga I-2005 luego de comenzar con victoria en los cuadrangulares. Foto: ARCHIVO CEET



Luego tuvo victoria como visitante (0-1) contra Once Caldas, derrota en casa con Envigado (0-2), victoria de visitante 0-1 al cuadro naranja, victoria en casa al Once (2-0) y cerró con derrota en su visita al Huila, pero clasificó a la final con 12 puntos, pues el Envigado necesitaba ganar para quitarle el cupo, pero solo empató con el Once. Ese año perdió la final con Nacional.



Liga II-2009 – tercero del grupo

La excepción a la regla se dio en este campeonato en el que el Santa Fe arrancó el cuadrangular con dos victorias seguidas: contra el Huila en casa (2-0) y contra el Tolima de visitante (1-2).

La única vez que Santa Fe no llegó a la final tras arrancar con victoria los cuadrangulares fue en La Liga I-2009. Foto: ARCHIVO CEET



Sin embargo, luego cayó en un bache y solo ganó un punto de los últimos 12: derrota 0-3 y empate 1-1 con Nacional; derrota con el Tolima en casa 0-2 y cerró con una estruendosa caída 4-1 en Neiva, contra el Huila. El rojo terminó tercero del Grupo B.



Liga I-2012 - campeón

Es un campeonato especial para el cuadro rojo porque significó romper un maleficio de 37 años sin ganar títulos en el fútbol colombiano. También quedó en el cuadrangular B en el que arrancó con victoria de local 1-0 al Boyacá Chicó, con gol de Diego Cabrera.

En la Liga I-2012 Santa Fe arrancó los cuadrangulares con victoria sobre el Boyacá Chicó en su camino a la final. Foto: ARCHIVO CEET



Luego vinieron: empate 2-2 en su visita a La Equidad; dos victorias seguidas contra Águilas (0-1 en Itagüí y 2-1 en Bogotá), triunfo 2-1 a La Equidad en El Campín y empate 2-2 contra el cuadro boyacense en Tunja. El ‘expreso’ clasificó primero con 14 puntos, su mejor campaña en cuadrangulares, y después le ganó la final al Pasto.



Liga II-2014 – campeón

El equipo dirigido por Gustavo Costas ganó el Grupo A: en la primera fecha tuvo una victoria que fue muy importante pues venció 3-2 en El Campín al Atlético Nacional, gran favorito para el título. El 16 de noviembre la victoria ‘cardenal’ se dio con los goles de Juan Daniel Roa, Wilson Morelo y Luis Carlos Arias (Jonathan Copete y Luis Páez anotaron para el ‘verdolaga’).

Santa Fe llegó a la final y fue campeón en la Liga II-2014, en la que arrancó con victoria sobre Nacional los cuadrangulares. Foto: ARCHIVO CEET



En la segunda jornada el cuadro bogotano dio otro golpe sobre la mesa al vencer 0-1 al Once Caldas en Manizales. Después vino el ‘ida y vuelta’ contra el Huila, con el que empató los dos juegos: 3-3 en Neiva y 0-0 en Bogotá. A ese tropiezo en casa se le unió la derrota de local contra el Once Caldas que dejó al Huila y al Nacional con posibilidades hasta la última jornada. Sin embargo, el equipo de Costas se impuso 0-1 en Medellín al equipo verde y consiguió el cupo a la final en la que venció al Medellín y obtuvo la séptima estrella.



Liga II-2019 - ?

El equipo de Harold Rivera superó al América de Cali 2-1 en El Campín, en la primera fecha del Grupo B de los cuadrangulares. Ahora se le viene un juego de visitante contra el Cali y cierra la primera vuelta contra Alianza Petrolera de local. Si hace al menos cuatro de los seis puntos seguirá de primero del grupo. En la segunda vuelta visitará a Alianza, recibirá al Cali y terminará como visitante contra el América.

