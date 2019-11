Santa Fe, lleno de ilusiones y anhelos: los datos que lo favorecen

Santa Fe se juega, posiblemente, su último partido de la Liga en 2019 y disputará una final adelantada tras todo lo malo que lo atormentó en este año. Así, el conjunto rojo tiene sueños y anhelos para buscar ese cupo y los datos también lo ayudan con esta ilusión contra el América de Cali, que será este jueves.



El partido, que se jugará en Cali a las 7:30 p.m., definirá uno de los posibles cupos a la final y Santa Fe, que dejó atrás todo lo malo, quiere llevarse esta opción de pelear su décimo título.

El Pascual Guerrero estará a reventar de hinchas americanos, que buscan una final desde hace 11 años. Sin embargo, el equipo rojo de Bogotá sabe manejar esa presión y no le ha pesado el tema de jerarquía en Cali, pues no pierde desde el 2011 en ese estadio.



La última derrota de Santa Fe en el Pascual Guerrero fue el 20 de marzo de 2011, día en que América ganó por 2-0 como local. Desde este juego, se han disputado tres partidos que dejan como saldo dos empates y una victoria para Santa Fe.



También, desde esa fecha, los cardenales no reciben un gol en contra en Cali contra el cuadro americano, mientras que le han marcado un gol y llevan un importante invicto que les puede pesar para buscar la final de la Liga.



Ya con la racha actual, el equipo bogotano solamente ha perdido un partido en 17 los últimos partidos, empató en cinco ocasiones y ganó en las 11 restantes, dejando un importantísimo saldo de solamente seis goles en contra y 26 goles a favor.



Tanto así, que el club rojo de la capital ha sumado 40 puntos en este semestre y se ha convertido en uno de los equipos más difíciles como visitante. El cuadro cardenal suma 17 puntos en todo el semestre fuera de su casa y busca seguir logrando más y más unidades a esta historia para llegar a la final.