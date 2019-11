Sin Duque: así jugaría Santa Fe en ataque frente al América de Cali

Independiente Santa Fe se juega la oportunidad de llegar a la final de la Liga II en el Pascual Guerrero. El próximo jueves, desde las 7:30 p.m., enfrentará al América de Cali, con la obligación de ganar el partido y así quedarse con el cupo para disputar el título de fin de año. Otro resultado no le sirve.



Justamente para este juego, el cardenal no podrá contar con uno de sus goleadores y atacante estelar: Jefferson Duque. El antioqueño acumuló cinco amarillas y quedó automáticamente suspendido; aunque después vio la roja contra Cali, ya se sabía que no podía jugar contra América.



Así, en las sesiones de prácticas la gran tarea del técnico Harold Rivera ha sido armar un circuito de ataque para poder hacer daño a los escarlatas. El equipo albirrojo se las tendrá que ingeniar para hacer goles y clasificar a los últimos 180 minutos del año.



El esquema de Santa Fe, con cuatro defensores, dos volantes de marca, y tres atrás del único atacante en punta, con dos extremos por las bandas. Así, la única variante, al tener el plantel completo, sería el delantero de área.



El argentino Federico Anselmo es la primera opción para Harold Rivera. No en vano ha tenido 14 participaciones y es uno de los cambios acostumbrados del entrenador. Eso sí, no está acostumbrado a ser titular, pues solamente una vez arrancó como inicialista, frente a Alianza Petrolera en la fecha 3. Además, la gran deuda es que no ha convertido gol, así que la afición sueña con que su primera anotación sea en el Pascual.



Sin embargo, en Santa Fe se están mirando otras variantes. En estos días ha entrenado Antony Otero, quien regresó este semestre y solo jugó una vez en la Liga II. Además, está Fabio Burbano, quien tiene más características de extremo pero que ha jugado en otros clubes como delantero de área.



Las otras opciones son de la cantera, una opción poco utilizada por el DT Rivera. Dylan Borrero y Camilo Charria, atacantes juveniles que han tenido poca oportunidad este semestre.